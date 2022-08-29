Взрывы в Кривом Роге. Вилкул прокомментировал информацию о пожарах и скоплениях машин «скорой помощи» 29 августа, 23:37 Ситуация в городе стабильна и полностью контролируется ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул подтвердил взрывы в Кривом Роге, о которых сообщали СМИ вечером в понедельник, 29 августа.

Во время вечернего видеообращения он заявил, что не будет давать подробной информации, чтобы не помогать российским оккупантам.

«Кратко скажу — все нормально и все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин „скорой помощи“ не соответствуют действительности», — сказал Вилкул.

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Он подчеркнул, что ситуация в городе стабильна и полностью контролируется ВСУ.

Местные СМИ сообщали о взрывах в городе приблизительно в 21:00. В этот момент в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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