СМИ пишут о взрывах в Кривом роге

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Об этом пишет Мониторинг вражеской активности.

В ночь на 17 июня в Кривом Роге прогремели взрывы.

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