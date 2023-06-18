СМИ пишут о взрывах в Кривом роге

18 июня, 02:24
Поделиться:
Кривой Рог (Фото:instagram.com/krivoy_town)

Кривой Рог (Фото:instagram.com/krivoy_town)

В ночь на 17 июня в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом пишет Мониторинг вражеской активности.

Сообщается о работе БпЛА.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Кривой Рог Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X