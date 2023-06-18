СМИ пишут о взрывах в Кривом роге
18 июня, 02:24
Кривой Рог (Фото:instagram.com/krivoy_town)
В ночь на 17 июня в Кривом Роге прогремели взрывы.
Об этом пишет Мониторинг вражеской активности.
Сообщается о работе БпЛА.
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Кривой Рог (Фото:instagram.com/krivoy_town)
В ночь на 17 июня в Кривом Роге прогремели взрывы.
Об этом пишет Мониторинг вражеской активности.
Сообщается о работе БпЛА.
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