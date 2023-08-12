В Кривом Роге прогремели взрывы: армия РФ ударила баллистической ракетой 12 августа, 11:12 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В субботу, 12 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. В результате удара потерь нет, сообщил городской голова Александр Вилкул.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак уточнил, что россияне нанесли удар по городу баллистической ракетой.

Он также подтвердил отсутствие жертв в результате удара.

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Все детали уточняются.

Россияне также нанесли удар по городу 31 июля. Тогда сообщалось о попадании в многоэтажку и учебное заведение. В результате удара погибли шесть человек, десятки людей получили ранения, среди которых — дети.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге двумя баллистическими ракетами. Их запускали с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате ракетного удара 31 июля превысило 80 человек.