Гайдай о взрыве в мэрии Кременной: погибло очень много оккупантов и коллаборантов 26 апреля, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Гайдай рассказал о взрыве в мэрии захваченного города Кременная (Фото:Радио Свобода)

В захваченном городе Кременная Луганской области в результате взрыва в здании мэрии погибло очень много оккупантов и коллаборантов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью Радио Свобода.

«Орки проводили свое совещание, там был так называемый силовой блок, так называемый мэр от „ЛНР“ и другие коллаборанты. Очень много людей там было в помещении. Этот подрыв он разрушил почти пол здания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых», — отметил он.

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Ранее о взрыве сообщал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены.

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Также, по информации Геращенко, взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

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