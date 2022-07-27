Совпало с воздушной тревогой. Причиной взрывов в Коростене стала не вражеская атака, а проведение обучения военных 27 июля, 10:45 Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 27 июля, в Коростене причиной взрывов стала не враждебная атака, а проведение обучения военных.

Об этом сообщила Коростенская районная военная администрация в Telegram.

«На данный момент распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы звучали, но это не вражеская атака, а проведение обучения военных, совпавшее с воздушной тревогой», — заявили в ведомстве.

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В администрации призывали не паниковать и не распространять слухи.

В среду, 27 июля, ряд СМИ сообщили, что в Коростене прогремели взрывы. В тот момент в Житомирской области была объявлена воздушная тревога.

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