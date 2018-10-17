17 октября 2018, среда

Взрывы в колледже Керчи: Следком РФ установил личность стрелка и переквалифицировал дело

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Взрывы в колледже забрали жизни 18 человек
Скриншот с видео

Взрывы в колледже забрали жизни 18 человек

Следственный комитет Российской Федерации установил личность стрелка, который устроил взрывы в политехническом колледже оккупированной Керчи.

По данным российского ведомства, им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

СК РФ также переквалифицировал дело с теракта на массовое убийство (ч.2 ст.105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что стрелок покончил с собой.

Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

 

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