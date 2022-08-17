«Очередная бавовна для оккупантов». Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке 17 августа, 22:14 Ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области произошел взрыв, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Очередная бавовка для русни в Кирилловке», — пишет он в Telegram.

Федоров добавил, что ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ».

Видео дня

«Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом поджигает не только солнце», — добавил мэр Мелитополя.

В центре оккупированного Мелитополя днем 17 августа прогремел мощный взрыв. Федоров уточнял, что взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов.

Также, по данным Федорова, войска РФ полностью заблокировали выезд из временно захваченного Мелитополя.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.