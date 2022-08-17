«Очередная бавовна для оккупантов». Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке

17 августа, 22:14
Ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области произошел взрыв, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Очередная бавовка для русни в Кирилловке», — пишет он в Telegram.

Федоров добавил, что ранее оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, «испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ».

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«Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом поджигает не только солнце», — добавил мэр Мелитополя.

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В центре оккупированного Мелитополя днем 17 августа прогремел мощный взрыв. Федоров уточнял, что взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов.

Также, по данным Федорова, войска РФ полностью заблокировали выезд из временно захваченного Мелитополя.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Иван Федоров Кирилловка

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