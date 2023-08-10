Ночью Россия запустила несколько волн БПЛА, под Киевом работала ПВО, в Ровенской области горит нефтебаза — главное
Виталий Коваль, председатель Ровенской ОГА, на месте пожара в области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на четверг, 10 августа, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила новую атаку с использованием дронов-камикадзе. В Киевской области работала ПВО.
NV следит за последствиями новой атаки.
07:35 Днепропетровскую область Россия ночью обстреляла из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома — ОВА
07:06 В Ровенской области российские БПЛА разрушили нефтебазу, возник пожар
Об этом сообщил Виталий Коваль, глава Ровенсокй ОВА, обнародовав видео с места происшествия. По его словам, после массированной атаки беспилотниками разрушена нефтебаза в Дубенском районе области. Жертв нет, пожар тушат 45 спасателей и 14 единиц техники.
06:40 Актуальная карта тревог
04:11 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.
04:03 Тревога распространилась по всей Украине, Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
03:20 Отбой воздушной тревоги в Киевской области
02:42 Карта воздушных тревог.
01:50 КОВА: «Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности»
01:32 Отбой воздушной тревоги в Киеве.
00:25 КГВА: «Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил Сергей Попко.
00:05 Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киевской области.
00:03 Воздушная тревога в Киеве и области.
23:55 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.
По состоянию на 23:25 Воздушные Силы ВСУ сообщают, что по всей Украине — ракетная опасность.
«Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.