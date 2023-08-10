Ночью Россия запустила несколько волн БПЛА, под Киевом работала ПВО, в Ровенской области горит нефтебаза — главное 10 августа, 07:36 Виталий Коваль, председатель Ровенской ОГА, на месте пожара в области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 10 августа, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила новую атаку с использованием дронов-камикадзе. В Киевской области работала ПВО.

NV следит за последствиями новой атаки.

07:35 Днепропетровскую область Россия ночью обстреляла из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома — ОВА



07:06 В Ровенской области российские БПЛА разрушили нефтебазу, возник пожар

Видео дня

Об этом сообщил Виталий Коваль, глава Ровенсокй ОВА, обнародовав видео с места происшествия. По его словам, после массированной атаки беспилотниками разрушена нефтебаза в Дубенском районе области. Жертв нет, пожар тушат 45 спасателей и 14 единиц техники.



06:40 Актуальная карта тревог



Фото: alerts.in.ua

04:11 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.



Фото: alerts.in.ua

04:03 Тревога распространилась по всей Украине, Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.



Фото: alerts.in.ua

03:20 Отбой воздушной тревоги в Киевской области



Фото: alerts.in.ua

02:42 Карта воздушных тревог.



Фото: alerts.in.ua

01:50 КОВА: «Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности»



01:32 Отбой воздушной тревоги в Киеве.



00:25 КГВА: «Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил Сергей Попко.



00:05 Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киевской области.



00:03 Воздушная тревога в Киеве и области.



23:55 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.



Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 23:25 Воздушные Силы ВСУ сообщают, что по всей Украине — ракетная опасность.

«Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Фото: alerts.in.ua