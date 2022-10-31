Зафиксировано разрушение зданий. В Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека

31 октября, 14:25
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Последствия ракетного удара (Фото:www.facebook.com/pol.kyivregion)

Последствия ракетного удара (Фото:www.facebook.com/pol.kyivregion)

В понедельник, 31 октября, в Киевской области в результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области Facebook.

В ведомстве заявили, что силами ПВО в области сбито по меньшей мере десять вражеских ракет.

Полиция заявила, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано разрушение зданий и инфраструктуры.

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=488529719978016&set=pcb.488530453311276

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, обломки сбитых ракет оккупантов полицейские обнаруживают сейчас в разных районах области.

«Силами ПВО сбито по меньшей мере десять вражеских ракет. По состоянию на данный момент у нас двое пострадавших и два поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры», — сказал он.

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Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте происшествия и фиксируют последствия вражеских атак.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область ПВО Война России против Украины

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