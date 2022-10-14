Возможны звуки взрывов. В Киевской области проходят учения саперов
В Киевской области 14 октября проходят обучение для саперов (Фото:dsns.gov.ua)
В пятницу, 14 октября, в Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, возможны звуки взрывов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
В ведомстве заявили, что в рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
«В этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Уничтожение взрывоопасных предметов сегодня пройдет:
- в Бучанском районе с 10:00 до 12:00;
- Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.