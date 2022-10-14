Возможны звуки взрывов. В Киевской области проходят учения саперов 14 октября, 11:23 В Киевской области 14 октября проходят обучение для саперов (Фото:dsns.gov.ua)

В пятницу, 14 октября, в Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, возможны звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что в рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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«В этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Уничтожение взрывоопасных предметов сегодня пройдет:

в Бучанском районе с 10:00 до 12:00;

Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.