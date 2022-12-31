В Киеве взрывы в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах — Кличко 31 декабря, 14:20 Россияне ударили ракетами по Киеву (Фото:NV)

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги днем 31 декабря взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах. На место следуют спасатели и медики. Предварительно, один человек погиб.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, один из взрывов произошел между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

«Все службы следуют на место. Детали — позже», — написал он.



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По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Также известно о трех пострадавших.

Также Кличко сообщил, что взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районе.

«Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места», — добавил он.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что повреждения в столице получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом, написал он.