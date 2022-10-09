Жители Киева и Киевской области слышали взрывы: в КГГА объяснили причину 9 октября, 19:49 В Киевской области работают саперы, поэтому могут быть слышны взрывы (Фото:ГСЧС)

Звуки взрывов, которые были слышны в столице и области вечером в воскресенье, 9 октября, связаны с плановой работой саперов по разминированию территорий.

Об этом сообщили в КГГА.

«В Киевской области пиротехники продолжают выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. На территории Киева все спокойно», — отмечается в сообщении.

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что разминирование происходило на территории Бучанского района.

«Взрыв контролируемый», — написал глава КОВА в своем телеграм-канале.

В ГСЧС сообщили, что 9 октября пиротехники провели работы по разминированию в лесном массиве села Горенка. Саперы обнаружили боевую часть РСЗО Ураган с 30 кассетными элементами 9Н210 и уничтожили их на месте обнаружения.

Кулеба подчеркнул, что ликвидация взрывоопасных предметов в Киевской области осуществляется ежедневно.

Ранее киевляне сообщали в соцсетях, что слышали звуки взрывов. После этого в столице была объявлена воздушная тревога.

