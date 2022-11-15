Масштабная тревога в Украине: в Киеве слышали взрывы, в областях сообщается о работе ПВО

15 ноября, 15:24
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Фото:Командование Воздушных сил)

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Фото:Командование Воздушных сил)

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что есть угроза ракетного удара по области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о работе ПВО в регионе. Он призвал не выкладывать фото и видео прилетов, а также работы ПВО.

Видео дня

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над регионом фиксируют пролет ракет.

Также о пролете ракет над Черкасской областью сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Вскоре Лунин сообщил о работе ПВО в Миргородской громаде.

Также подтвердили работу ПВО в Винницкой и Киевской областях.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что 15−16 ноября Россия может нанести новый массированный удар по Украине на фоне проведения в Индонезии саммита G20 15−16 ноября.

По данным командования, оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Ракетные удары Взрыв Война России против Украины

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