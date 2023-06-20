Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект инфраструктуры, по Запорожью били баллистикой, всего сбито 32 шахеда, из них 20 — над Киевом 20 июня, 11:30 Сбитый «шахед» в небе над Киевом, 20 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 20 июня, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак БПЛА. Россия пыталась ударить "шахедами" по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам Украины.

Всего в Украине ночью удалось сбить 32 из 35 запущенных Россией «шахедов», из них около 20 — над Киевом. Во Львове подтвердили попадание в объект критической инфраструктуры.

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По Запорожью Россия ночью ударила ракетами С-300 и Искандер-М, есть серьезные разрушения: среди прочего, пострадали фермерское хозяйство и популярное место отдыха.

NV следит за главными последствиями ночной атаки.

12:00 Обломки дронов повредили электроснабжение в Киевской и Николаевской областях — Укрэнерго

«Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти полтысячи абонентов. Также из-за ночного обстрела повреждены сети в Николаевской области. Обесточены два населенных пункта», — говорится в сегодняшнем сообщении Укрэнерго.

В то же время в компании объяснили, что аварийное отключение света в Киеве произошло из-за «технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ». Поэтому утром 20 июня в Киеве временно были обесточены 75 тысяч потребителей. «В настоящее время все заживлены по резервной линии. Причины аварии уточняют. Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области», — уточнили в Укрэнерго.

11:30 В Киевской области в результате ночной атаки повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко:



«По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов. Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал он утром 20 июня.



11:25 Avenger на страже ПВО Украины. В Минобороны рассказали о преимуществах работы с американским ЗРК — фото

Журналисты Reuters показали на вооружении украинских военных под Киевом американские зенитно-ракетные комплексы Avenger. В Министерстве обороны Украины рассказали о его преимуществах.

Советник главы Минобороны Юрий Сак заявил британскому агентству, что одним из приоритетов Украины является развитие трехуровневой системы противовоздушной обороны и Avenger — его немаловажная часть.

10:21 Баллистика и новые маршруты. В Воздушных силах Украины рассказали детали ночной атаки РФ и объяснили, почему «шахеды» долетели до Львова

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сегодня ночью основным направлением атаки была Киевская область, где было уничтожено большинство БПЛА — более 20 шахедов.

По словам Игната, РФ пыталась запутать ПВО, заранее прокладывая новые маршруты по разным областям.

В эфире Радио Свобода Игнат заявил, что «шахеды» долетели до Львова, поскольку Украине не хватает средств ПВО. «Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО — и это еще мягко говоря — для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль», — сказал он.

09:38 Удар «шахедов» по Львову: было три попадания в критически важный объект — ОВА

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



Беспилотники ударили по городу во время воздушной тревоги около 5 утра.



«Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар», — рассказал Козицкий.



09:20 По Запорожью ударили Искандерами. Что это за комплексы и в чем разница между их баллистическими и крылатыми ракетами

В ночь на 20 июня Россия атаковала Запорожье баллистическими ракетами Искандер-М и ракетами С-300 из комплексов наземного базирования, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

NV приводит главные данные о семействе оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер и рассказывает о разнице между ракетами Искандер-М и Искандер-К. Днем 29 мая 2023 года РФ атаковала обоими типами таких ракет Киев: тогда силы ПВО сбили 11 баллистических и крылатых ракет Искандер.



08:35 Ночью над Украиной уничтожили 32 из 35 «шахедов», по Запорожью били баллистикой — итоговые данные Воздушных сил ВСУ

В ночь на 20 июня 2023 года Россия нанесла удар иранскими баражирующими боеприпасами (дронами-камикадзе) Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.



Пуски осуществлялись с северного и южного направлений — Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря, сообщили в Воздушных силах ВСУ

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушную оборону.

30 «шахедов» были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два — подразделениями Сухопутных войск ВСУ.

Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, однако основным направлением атаки иранских дронов была Киевская область, где уничтожено более двух десятков «шахедов».

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой — ракетами Искандер-М/С-300

08:17 Во Львове борются с огнем на месте попадания в объект критической инфраструктуры, изменен маршрут нескольких трамваев — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях ночной атаки «шахедами» по городу. «Имеем попадание в объект критической инфраструктуры. Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет. Больше информации, к сожалению, пока дать не можем. Прошу не сообщать и не публиковать фото/видео с места возгорания», — призвал Садовый.

Он также сообщил, что из-за удара по Львову три трамвая изменили маршрут:

Трамвайные маршруты № 3 и № 9 сокращены до Академии искусств, а трамвайный маршрут № 4 едет через улицу Городоцкую.

Кроме того, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.

08:10 Ночной удар по Запорожью: люди и жилые дома не пострадали, коммунальные системы в норме — секретарь горсовета

По предварительным данным Генштаба ВСУ, Россия ночью ударила по Запорожью семью ракетами из комплексов С-300. Ранее сообщалось о разрушении коммуникаций, имущества и техники фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета, рассказал о ситуации в городе по состоянию на утро 20 июня.

07:58 В Киеве «из-за повреждения внешних коммуникаций» не работают комплексы самообслуживания в метро

Связано ли повреждение с последствиями ночной атаки, в КГГА не уточнили.



07:52 В Николаевской области ночью уничтожили три ударных БпЛА Shahed-131/136 — Виталий Ким



07:33 Как сбивали «шахеды» над Киевом в ночь на 20 июня — фоторепортаж Reuters

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

07:20 ПВО ночью уничтожила 28 из 30 «шахедов», по Запорожью били ракетами С-300 — предварительные данные Генштаба ВСУ

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 „шахедов“ из 30 запущенных врагом уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300», — сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.



07:13 В Херсоне слышны взрывы, сообщает Суспільне

07:00 Вокруг Киева и над столицей ночью сбили около 20 «шахедов»

Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

По его словам, во время очередной массированной воздушной атаки на столицу в ночь на 20 июня Россия применила БПЛА, по предварительной информации — барражирующие боеприпасы Shahed.

Силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева около двух десятков вражеских целей. По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили в столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

«Это вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней», — подчеркнул Попко.

Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

06:30 Отбой тревоги в Киеве



06:14 Взрывы прогремели в Киеве

06:07 Во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, вспыхнул пожар



05:18 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о работе ПВО в городе и области



Повторные взрывы в Киевской области — работает ПВО

05:03 Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о последствиях ракетной атаки оккупантов по Запорожью.

Вследствие атаки города и его окрестностей повреждены коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

Взрывы прогремели во Львовской области

04:44 Отбой ракетной опасности Сумская, Черкасская и Полтавская области.



Отбой ракетной опасности Винницкая, Днепропетровская и Кировоградская области.



04:15 Взрывы в Киевской области

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения БПЛА во Львовской области

Фото: Мапа тривог

04:00 Взрывы в Хмельницкой области

03:50 Отбой ракетной опасности Донецкая и Запорожская области



03:46 Киевская областная военная администрация также предупредила об опасности и призвала оставаться в укрытиях



КГВА сообщает о работе ПВО в Киеве

03:37 Взрыв в Киеве

03:14 Отбой тревоги в Одесской, Херсонской, Николаевской областях



03:05 Об угрозе атаки БПЛА сообщили, в частности, в Киевской городской военной администрации.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что существует угроза атаки Украины вражескими ударными БПЛА.

Сначала тревога была объявлена в южных областях, но впоследствии распространилась на другие регионы Украины.