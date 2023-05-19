В Киеве ПВО сбила все вражеские цели, в Кривом Роге двое пострадавших, во Львове атаковали объект критической инфраструктуры — главное об атаке

19 мая, 08:57
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Предыдущая атака на Киев: вероятный момент попадания в воздушную цель, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Предыдущая атака на Киев: вероятный момент попадания в воздушную цель, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Враг снова атаковал столицу: для Киева это уже десятая атака за май. Взрывы ночью также слышали в западных областях Украины, в частности, Львовской и Ровенской.

NV следит за главными последствиями атаки.

09:22 Три сбитых Калибра. В Воздушных силах Украины рассказали об особенностях ночной атаки

В ночь на пятницу, 19 мая, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами, заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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«Три сбитых Калибра, атаковавших с Черного моря, и 16 ударных дронов Шахед-131−136. Не все цели сбили, но работа ПВО была успешной, потому что враг атаковал с разных направлений, атаковал с кораблей с Черного моря, а также „шахедами“ с северного и юго-восточного направления», — сказал он в эфире телемарафона.

08:55 Во Львове Россия атаковала объект критической инфраструктуры — Садовый

«О взрыве, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

08:15 ПВО уничтожила 16 из 22 «шахедов» и три из шести ракет Калибр

Воздушные силы Украины подвели итоги ночной атаки России 19 мая.

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Калибр с кораблей в Черном море.

  • Были зафиксированы: пуски 22 «шахедов» и шести Калибров.
  • Было уничтожено: три крылатых ракеты и 16 ударных дронов

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08:08 «Сработали силы ПВО» — глава Львовской ОВА о последствиях атаки «шахедов»

"То, что могу сообщить по состоянию на этот час. Между 4:00 и 5:00 утра Львовскую область атаковали «шахеды». Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет", — написал утром 19 мая Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА .

07:57 Последствия удара по Кривому Рогу: РФ ударила по промышленному предприятию, есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

07:20 За минувшие сутки Россия нанесла 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине — сводка Генштаба ВСУ.

05:15 Отбой воздушной тревоги по всей Украине.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

04:28 Над Киевом уничтожены все цели, РФ атаковала дронами Shahed в несколько волн — КГВА:

«Десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая! С интервалом между последними — менее суток. Такова майская интенсивность „воздушного огня“ врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице барражирующие боеприпасы „Shahed“. С тактической точки зрения, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически воздействовать на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствам нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо защитникам неба за отличную работу! Данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги! Берегите себя и близких, ежедневно приближайте мир в Украине после нашей Победы!», — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

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04:18 Отбой тревоги в Киеве и области.

03:50 Во Львове громко.

03:36 Угроза вражеских БпЛА на Львовщине.

02:25 Предварительно, взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, сообщает Мониторинг вражеской активности.

02:11 «Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!», — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

02:00 Глава криворожской военной администрации сообщил о взрывах в Кривом Роге на Днепропетровщине. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернете.

01:50 Сообщается о пуске Калибра, который пролетел Николаев и движется на Север.

01:06 Зафиксировано движение вражеских воздушных целей к западу. Точное количество неизвестно.

00:03 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА на Киевщине и Запорожье.

Жителей призывают пройти в укрытие.

https://t.me/alarmukraine
Фото: https://t.me/alarmukraine

Ночью 18 мая РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Киев Львов БПЛА Ровенская область Ровно Львовская область Война в Украине Воздушная тревога дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131 ракетная атака

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