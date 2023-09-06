Ночная атака РФ. Над Киевом сбиты все баллистические и крылатые ракеты, на юге — 15 из 25 дронов, в Измаильском районе Одесской области погиб человек 6 сентября, 10:58 Дым после боевой работы ПВО над Киевом, 6 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 6 сентября Россия запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

NV следит за главными последствиями ночной атаки.



10:58 Выбиты окна в детском санатории, отделении полиции и многоэтажках, повреждены частные автомобили и торговые объекты — полиция о последствиях удара по Киевской области

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Соответствующие данные и фотографии обнародовал Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области.

10:12 Силы обороны юга показали последствия ночного удара шахедов по Одесской области



10:10 Враг изменил район пуска ракет. В Воздушных силах Украины рассказали детали о ночной атаке РФ

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали о ночной атаке.

«Вполне естественная, если можно так выразиться, атака оккупантов. Это ночная атака: с вечера вылетают шахеды, в переходе на следующие сутки, имеется в виду, начиная с 23 часов, и они идут разными маршрутами», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Игната, россияне сейчас атакуют преимущественно южные районы Одесской области, страдает припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты. Игнат уточнил, что район пуска ракет изменен. Если раньше это был Каспий, то сейчас это западнее Энгельса — оттуда запускают ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

По его словам, ракеты были сбиты преимущественно в центральной Украине. Также была сбита баллистическая ракета.

10:04 «Проснулся в 4:45». Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище из-за ракетной атаки на Киев

В Киеве находится известный британский писатель и актер Стивен Фрай. Стивен Фрай продолжает делиться впечатлениями от пребывания в столице Украины у себя в социальных сетях. Так, ночью он приобрел новый опыт. Ему пришлось провести два часа в бомбоубежище из-за очередной российской ракетной атаки на Киев.

Британец рассказал, что проснулся в 4:45 утра и вынужден был спуститься в бомбоубежище, оборудованное в отеле. Он рассказал, что по приезде в Киев ему посоветовали установить приложение, которое оповещает о воздушных тревогах. Писатель добавил, что убежище отеля оборудовано кофеваркой и лежаками.

10:00 Обломки упали возле железной дороги, попадания в объекты критической инфраструктуры или жилые дома не зафиксированы — Киевская ОВА о ночных ракетах

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях очередной попытки России нанести ракетный удар по Киевской области и столице Украины.

По его словам, в результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила, они ликвидированы.

«Падение обломков зафиксировано вблизи железнодорожных путей. Движение железнодорожного транспорта не будут останавливать — угроза отсутствует. В одной из общин возник пожар возле торгового комплекса. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждены помещения торгового заведения. Пожар ликвидирован. Из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады сооружений, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции», — рассказал Кравченко.

09:36 В Киевской области обломки ракеты повредили гипермаркет, разрушенный еще в начале вторжения — его готовили к новому открытию



08:33 Как утром сбивали ракеты над Киевом — фото Reuters



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

07:37 Силы ПВО сбили все крылатые и баллистические ракеты и 15 из 25 шахедов

Ночью 6 сентября 2023 годя Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса (сбиты все 7);

1 баллистическую ракету Искандер-М ( тоже была сбита );

); 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений ( Приморско-Ахтарск, Чауда) — из них сбито 15

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

07:27 Спасатели ГСЧС показали ликвидацию последствий вражеских обстрелов в Киевской области

«6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено», — говорится в сообщении ГСЧС.

06:44 В Киеве сбили все крылатые и баллистические ракеты, предварительно без жертв и разрушений

В КМВА сообщили, что враг совершил комбинированную атаку на Киев.

Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

«Предварительно, из района саратовской обл., из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно баллистического. Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений», — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

05:58 Кличко: В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. В столицу еще идут ракеты.



05:53 В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, сообщил Олег Кипер, председатель Одесской ОГА.

«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице. Искренние соболезнования родным и близким… В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — сказал он.

05:51 Внимание в столице работает ПВО, сообщает КМВА.



05:48 Воздушные силы призывают жителей Киевщины и Киева пройти в укрытие.



05:39 Тревога распространилась по всей Украине.



Фото: alerts.in.ua

05:01 Первые ракеты пересекли воздушное пространство Украины, сообщает Мониторинг вражеской активности. Есть угроза для Днепропетровщины, Полтавщины и Кременчуга.



05:00 Угроза пусков крылатых ракет самолетами Ту-95МС — в большинстве областей воздушная тревога, сообщают Воздушные силы.



Фото: alerts.in.ua

02:40 В Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесщины продолжается. Подробности последствий вражеской атаки — в подходящее время», — отметил Братчук.

Воздушные силы зафиксировали запуск ударных БПЛА с полигона Чауда в оккупированном Крыму и российского Приморско-Ахтарска на побережье Азовского моря.

Дроны летят в направлении южных областей, по направлению их движения могут объявить воздушные тревоги. В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы тревоги и переходить в укрытия.

Инфографика: NV

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксировали в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии. Официальный Бухарест это опровергает.