Ночная атака РФ: Киев массированно атаковали «шахедами», все цели сбиты, взрывы прогремели в Харькове — онлайн
Обломки сбитого дрона-камикадзе, архивное фото (Фото:Генштаб ВСУ)
В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила на столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.
NV следит за главными последствиями ночной атаки.
07:50 В Днепропетровской области удар дрона-камикадзе разрушил частный дом
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
07:41 В Николаевской области сбиты три «шахеда»
Ночью 25 мая в Николаевской области силы и средства ПВО воздушного командования Юг уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА Shahed-131/136, сообщил Виталий Ким.
07:12 Двенадцатая атака на столицу за май: на подлете к Киеву уничтожили все цели
Во время ночной тревоги в Киеве и области, которая длилась более трех часов, Россия, по предварительным данным, применила баражирующие боеприпасы Shahed.
Об этом сообщил руководитель КМВА Сергей Попко, подчеркнув, что Киев «остается одной из главных целей врага в этой войне».
«После самой длинной паузы в мае — продолжительностью четыре дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха. Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце!» — подчеркнул Попко.
По его словам, атака была массированной: РФ продолжает использовать тактику нападения в несколько волн с интервалами между группами атакующих дронов. Таким образом враг пытается истощить ПВО
«Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены», — подчеркнул глава КМВА.
По его словам, данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
05:37 Отбой тревоги по всей Украине. Ждем информацию от властей по поводу сбитых целей.
03:15 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова и области
03:00 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей
02:05 Повторные взрывы в Киевской области
01:54 Взрывы раздались во Львовской области. Предварительно — работает ПВО
01:33 Воздушная тревога распространилась на еще ряд западных областей
00:49 Сообщается, что дроны двигаются на запад. Возможны также повторные запуски с севера.
Воздушная тревога была объявлена еще в нескольких областях
00:30 Власти Киевской области сообщили о работе ПВО.
Тревога, в частности, была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.