Ночная атака РФ: Киев массированно атаковали «шахедами», все цели сбиты, взрывы прогремели в Харькове — онлайн 25 мая, 07:51 Обломки сбитого дрона-камикадзе, архивное фото (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила на столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.

NV следит за главными последствиями ночной атаки.

07:50 В Днепропетровской области удар дрона-камикадзе разрушил частный дом

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.



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07:41 В Николаевской области сбиты три «шахеда»

Ночью 25 мая в Николаевской области силы и средства ПВО воздушного командования Юг уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА Shahed-131/136, сообщил Виталий Ким.



07:12 Двенадцатая атака на столицу за май: на подлете к Киеву уничтожили все цели

Во время ночной тревоги в Киеве и области, которая длилась более трех часов, Россия, по предварительным данным, применила баражирующие боеприпасы Shahed.



Об этом сообщил руководитель КМВА Сергей Попко, подчеркнув, что Киев «остается одной из главных целей врага в этой войне».

«После самой длинной паузы в мае — продолжительностью четыре дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха. Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце!» — подчеркнул Попко.

По его словам, атака была массированной: РФ продолжает использовать тактику нападения в несколько волн с интервалами между группами атакующих дронов. Таким образом враг пытается истощить ПВО

«Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены», — подчеркнул глава КМВА.

По его словам, данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

05:37 Отбой тревоги по всей Украине. Ждем информацию от властей по поводу сбитых целей.



03:15 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова и области



03:00 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей



02:05 Повторные взрывы в Киевской области



01:54 Взрывы раздались во Львовской области. Предварительно — работает ПВО



01:33 Воздушная тревога распространилась на еще ряд западных областей



Фото: Мапа тривог

00:49 Сообщается, что дроны двигаются на запад. Возможны также повторные запуски с севера.

Воздушная тревога была объявлена еще в нескольких областях

Фото: Мапа тривог

00:30 Власти Киевской области сообщили о работе ПВО.

Тревога, в частности, была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.