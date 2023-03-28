Ночная атака дронами. Силы ПВО сбили 14 из 15 «шахедов», над Киевом — все цели, «прилет» одного БПЛА зафиксирован в Днепре — главное 28 марта, 08:02 Ликвидация ночного пожара в Киеве, 28 марта 2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Поздним вечером в понедельник, 27 марта, Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. В столице были слышны взрывы, в Святошинском районе произошел пожар из-за обломков одного из дронов, однако все «шахеды» над Киевом сбили.

Главное:

воздушную тревогу объявляли в Киеве и нескольких областях, в столице и области были слышны взрывы,

Россия использовала для атаки две управляемые авиационные бомбы и 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131, силы ПВО сбили 14 из них и еще один разведывательный БпЛА Гранат-4,

один из дронов попал в частное предприятие в Днепре, там произошел сильный пожар



мэр Киева Виталий Кличко предварительно сообщал о взрывах в Святошинском и Оболонском районах,

впоследствии было подтверждено падение обломков в Святошинском районе столицы ( произошел пожар на территории магазина, без жертв и пострадавших).

Видео дня

07:43 Один з дронів влучив у приватне пiдприємство в Днiпрi, там сталася сильна пожежа

Рятувальники приборкали пожежу на площі 4 тис. кв. м, без постраждалих.

07:24: Генштаб обновил данные о ночной атаке: сбиты 14 из 15 дронов-камикадзе



Как сообщает Генштаб в утренней сводке в Facebook, во время ночной массированной атаки иранскими дронами Shahed Россия выпустила 15 таких беспилотников. Украинские защитники сбили 14 вражеских дронов.



Также в Генштабе предупредили, что вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

03:34 Ночная атака дронами. Воздушные силы сообщили о 13 сбитых целях

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские военные смогли сегодня уничтожить 13 воздушных целей, которыми оккупанты атаковали Украину: 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и один разведывательный БпЛА Гранат-4.



В общей сложности россияне использовали для ночной атаки ударные беспилотники Shahed-136/131 (13 дронов) и две управляемые авиационные бомбы.



01:17 Над Киевом и областью сбили все дроны

Киевская городская военная администрация сообщила, что силы обороны сбили все вражеские дроны, которые россияне запустили в Киевскую область. В Святошинском районе на магазин упали обломки БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.



00:50 Пожар в Святошинском районе Киева был локализован. Без пострадавших



00:46 Сельской председатель Коцюбинского Киевской области показал последствия сбития вражеского дрона



00:36 В Киеве отбой воздушной тревоги



00:26 Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе, предварительно, нет пострадавших в результате атаки. На месте работают пожарно-спасательные службы.



00:18 Мэр Кременчука предупредил о повышенной ракетной опасности.

00:01 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе после атаки горит магазин.



23:51 В Оболонском и Святошинском районах Киева прозвучали взрывы, на место едут все службы, сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

23:49 Воздушные силы показали видео уничтожения вражеского БПЛА защитниками из воздушного командования Центр.

23:45 Повторные взрывы в Киеве.

23:35 В Киеве слышно взрывы, сообщает корреспондент NV.

23:29 ПВО работает, воздушная угроза остается, написал в Telegram Андрей Ермак.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:20

Инфографика: alerts.in.ua

23:00 Опасность в пристоличном регионе сохраняется, Силы противовоздушной обороны наготове, заявили в Киевской ОВА. Там напомнили, что нельзя снимать работу защитников Украины, и призвали оставаться в укрытиях.

22:50 Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что, предварительно, несколько Шахедов уже уничтожены в Киевской и Днепропетровской областях.

22:45 Воздушная тревога распространилась также на Житомирскую и Херсонскую области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:41 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

22:28 В Киевской области работает ПВО, сообщили в областной военной администрации.

22:26 Суспільне сообщает о звуке взрыва в Днепре.

22:16 «Киевская область! Угроза атаки вражескими дронами! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину», — сказано в сообщении Киевской ОВА в Telegram.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сигнал тревоги. Об этом также просил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:20, 27 марта / Инфографика: alerts.in.ua