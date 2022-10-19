ПВО сбила 12 воздушных целей оккупантов — командование Центр 19 октября, 15:37 Защитники Украины 19 октября сбили 12 воздушных целей россиян (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы противовоздушной обороны по состоянию на 15:00 среды, 19 октября, сбили четыре крылатых ракеты и восемь беспилотников российских оккупантов.

Обновлено в 16:10. Командование Воздушных сил сообщило, что российские оккупанты в 12:05 выпустили по Украине шесть крылатых ракет Х-101/Х-555 с бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 с северо-восточного направления. Четыре ракеты были уничтожены.

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Также россияне выпустили беспилотники-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в частности, из Беларуси. Защитники Украины по состоянию на 15:30 сбили десять дронов.

Как сообщает Воздушное командование Центр в Facebook, защитники Украины из командования Центр Воздушных сил сбили две крылатых ракеты и восемь дронов, еще две крылатых ракеты сбили силы ПВО Сухопутных войск.

По состоянию на 15:50 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской и Луганской областях.

Ранее в оперативном командовании Север сообщили, что две вражеских ракеты сбили над селом Копти в Черниговской области. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о сбитии нескольких российских ракет над столицей.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что страна-террорист РФ наносит удары по энергетическим объектам.

По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате российских атак 18 октября погибли 17 мирных жителей, 29 человек были ранены.

Инфографика: НВ

Президент Владимир Зеленский 18 октября сказал, что Россия за последнюю неделю разрушила треть электростанций в Украине, и назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.