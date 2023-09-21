Атака РФ. Сбито 36 ракет: в Киеве был пожар, в Харькове и Ровно прилеты по инфраструктуре, в Черкассах ударили по гостинице 21 сентября, 15:30 Последствия «прилета» по отелю в Черкассах (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн — силы ПВО сбили 36 из 43. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

NV следит за последствиями ночной атаки.



15:39 Спасательная операция в Черкассах может продолжаться и ночью — мэр

Под завалами гостиницы в центре Черкасс еще могут быть люди, сообщил городской голова Анатолий Бондаренко Радио Свобода.

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Вероятно, завалы будут разбираться и ночью. Сейчас 10 человек в больнице, двое — в критическом состоянии.

«Фактически это рынок центральный. Здесь нет ни одного военного объекта. Слава Богу, это произошло до шести утра, потому что в семь здесь сотни, а то и тысячи людей, которые приходят покупать продукты, покупать вещи первой необходимости», — добавил он.

15:34 В Ровно выбиты окна в 30 квартирах — ОВА

Окна и двери повреждены как в квартирах, так и в подъездах многоэтажек. В настоящее время бригады устанавливают убытки, после чего начнется замена стекла в квартирах за счет местного бюджета, пообещал глава ОВА Виталий Коваль.

14:25 «Работаем, чтобы лишить Россию террористического потенциала»: после ночных ударов Зеленский анонсировал тему ПВО как одну из главных во время встречи с Байденом



14:20 Разрушения в Дрогобыче критические — ОВА

В Дрогобыче Львовской области фиксируют значительные разрушения промышленных объектов, хотя они не имели никакого одного военного назначения. Об этом рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик.

По его словам, удар пришелся на складские помещения, которые находились недалеко друг от друга. Разрушения он назвал критическими.

14:12 Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам после ночных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре

После того, как 21 сентября войска РФ пытались атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, они, вероятно, будут продолжать бить по объектам топливно-энергетического сектора накануне отопительного сезона.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге. Он напомнил, ссылаясь на сообщения энергетиков, что противник наносил удары по объектам энергетики. Во время прошлой атаки под ударом оказался НПЗ в Кременчуге Полтавской области.

«Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже нужно готовиться, потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектам, помимо военных», — пояснил Игнат.

12:40 Исключительно гражданские объекты. Во Львовской ОГА рассказали детали об ударе РФ по Дрогобычу



В Дрогобыче Львовской области до сих пор разбирают завалы после попаданий во время удара РФ, пострадавших нет, заявил первый заместитель председателя ОГА Андрей Годик. По его словам, в результате утреннего обстрела три ракеты попали в промышленные объекты, пожары потушили. Чиновник заявил, что пораженные объекты — исключительно гражданские, а не военные.

12:29 Общие последствия массированного обстрела Украины: пострадали 20 человек, повреждены десятки зданий

В результате массированного обстрела Украины было повреждено около 40 зданий, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Всего страна-агрессор Россия выпустила по Украине 43 ракеты. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

12:05 В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации в Telegram, в регионе работала ПВО. В одном из поселков области обломками повреждена летняя кухня жилого дома.

Также поврежден автомобиль. Прямых попаданий российских ракет в объекты Хмельницкой области не зафиксировано. Пострадавших нет

11:46 Удар РФ по Харькову: без воды осталась одна из городских больниц, количество пострадавших возросло

В прокуратуре Харьковской области уточнили, что количество пострадавших возросло до трех человек. Ранения получили мужчины 24, 58 и 66 лет.



«Были прилеты в производственную зону. Был поврежден водопровод диаметром 200 мм. Сейчас одна из городских больниц остается без водоснабжения. Будем все делать, чтобы примерно до 13 часов все это локализовать и подать воду в больницу», — отметил сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Терехов добавил, что также отключено несколько частных домов.

11:43 В Ровно погасили пожар на СТО. Власти показали последствия российской атаки



11:39 В Укрэнерго рассказали о последствиях ночных ударов по энергоинфраструктуре

Отдельные энергетические объекты в Центральном и Западном регионе Украины получили повреждения в результате российской массированной ракетной атаки в ночь на 21 сентября. Об этом в Facebook написал глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«Нельзя утверждать, что это начало новой массированной террористической волны целенаправленных атак по энергосистеме. Энергетики не владеют такой информацией и не могут прогнозировать действия врага», — отметили в компании.

11:30 Спасатели показали последствия ударов по Харькову: двое пострадавших

Под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар на общей площади 200 кв. м.

По предварительным данным, во время обстрелов пострадали два человека.

10:47 «Мощная атака». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали новый массированный удар РФ по Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя массированный ракетный удар 21 сентября, заявил, что атака была мощной, но силы ПВО хорошо сработали.



«Враг атаковал уже с такой обширной географией. Мы видели ракеты, которые двигаются с востока на запад, возвращаются в центральные области», — сказал он в эфире телемарафона. По его словам, противник использует разные тактические приемы, направления, типы вооружений.



«На этот раз во многих областях побывали ракеты, но ПВО неплохо отработала», — добавил Игнат.

10:35 Россия разрушила завод Pepsi под Киевом

В Вишневом российские обломки повредили завод по производству продуктов питания и напитков. PepsiCo не покинула российский рынок после полномасштабного вторжения и признана международным спонсором войны.

10:20 В Киеве после атаки РФ госпитализировали еще одного человека, повреждено общежитие



Речь идет о 16-летней девушке из Шевченковского района. Кличко рассказал, что у нее острая реакция на стресс после того, как в общежитии выбило окна.

Так, всего в больницу доставили четырех человек. Ранее власти сообщали о семи пострадавших в Дарницком районе.



10:05 ГСЧС показало, как спасатели тушили пожар в столице

Там уточнили, что в Шевченковском районе повреждено административное здание — оконные блоки с первого по седьмой этаж.

Reuters показало последствия падения обломков российских ракет в Киеве. Больше фото здесь.



Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUERS/Valentyn Ogirenko

09:41 Над Украиной сбили 36 из 43 российских ракет

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты запустили ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее от Энгельса, применив десять самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Пуски совершали в несколько волн — ракеты заходили в воздушное пространство Украины по разным направлениям и постоянно маневрировали.

09:30 В Хмельницкой области без попаданий, есть падение обломков

Первый замначальника ОВА Сергей Тюрин заявил, что ночью в регионе работали силы ПВО, поэтому были слышны взрывы. Попаданий в объекты не зафиксировали.

Обломок российской ракеты упал в одном из сел Хмельницкой области. Есть повреждения летней кухни и стекла автомобиля.

09:20 РФ нанесла ракетный удар по Ровно: есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру, часть области без света

О «прилетах» по областному центру сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.



Позже Коваль уточнил, что есть попадания по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также пострадали СТО и пять автомобилей.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Часть Ровенского района осталась без электроэнергии, специалисты ликвидируют последствия.



Мэр Вараша в Ровенской области Александр Мензул сообщил, что во время атаки РФ было аварийное обесточивание города



09:12 В черкасском отеле могло находиться до 23 человек — ОВА

Об этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал в эфире телемарафона. По его словам, под завалами может оставаться еще несколько человек, а администратор гостиницы находится в больнице.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии — у него серьезные повреждения позвоночника и головы. Остальные пострадавшие, по словам председателя ОВА, получили легкие ранения и стресс.

Пострадали также близлежащие дома: в них выбило стекла, однако информации о пострадавших оттуда не поступало.

09:04 Число травмированных в результате российского удара в Черкассах возросло до 10 человек — МВД

Спасательная операция продолжается.

08:46 В Киевской области пострадали два человека, повреждены частные дома и больница — фото

В четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате удара РФ пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. Пока известно о двух пострадавших.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, вспыхнул пожар.

08:23 РФ ударила по общежитию в Херсоне: три человека погибли, пятеро получили ранения

Погибшие в результате ночного российского террора — двое мужчин в возрасте 29 и 41 год, которые находились внутри общежития в момент попадания.

08:15 Россия нанесла три удара по Дрогобычу Львовской области, горят цех и несколько складов



Около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорания на площади около 30 кв.м. Еще один ракетный удар — по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Информации о пострадавших пока не поступало.

08:12 Последствия падения обломков в Дарницком районе Киева



08:05 Как спасают из-под завалов людей в Черкассах — видео

Спасательная операция продолжается. Под завалами строения еще могут находиться люди.

08:04 Отбой тревоги в Киеве

07:56 Повреждения в Киеве, Черкассах, Харькове, Киевской и Львовской областях: глава Нацполиции обобщил последствия ночных ракетных ударов РФ



07:50 Число пострадавших в Черкассах выросло с пяти до семи, попадание было в гостиницу в центре города

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, после работы сил противовоздушной обороны обломки рухнули в центральной части города. На фото видно разрушенное здание. Продолжается спасательная операция.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в гостиницу. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного спасли из-под завалов.

07:37 В Ровно есть прилеты вражеских ракет — ОВА

«Работают соответствующие службы. Детали — позже», — сообщил Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА

07:30 Черкасская и Киевская область — в укрытие! — Воздушные силы



07:25 Воздушные силы предупредили о группе ракет со стороны Черниговской области в направлении Киевской

Также есть угроза Кировоградской и Черкасской областей.



07:16 В Киеве и ряде северных областей снова воздушная тревога

07:15 Над Киевом уничтожили более 20 ракет, с начала войны столица пережила более 1000 часов воздушных тревог — КМВА



Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.



«Предварительно примерно с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных.) Но в результате уничтожения ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. Следите за следующими сообщениями).Т ревога в Киеве длилась более двух часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения!» — сообщил Попко.

По данным Виталия Кличко, в результате сегодняшней атаки в Киеве:

В Голосеевском районе ( в его части, которая находится ближе к центру столицы), повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

районе в его части, которая находится ближе к центру столицы), повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет. В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение. По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте. В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

07:06 В Черкассах частично разрушено здание в центр города, пятеро пострадавших, под завалами человек

Пострадал объект социальной инфраструктуры. Продолжается спасательная операция.



07:03 В Киеве уже семеро пострадавших, электроснабжение возобновили

В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.



По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали семь человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, сообщил Виталий Кличко.



06:55 В Харькове двое пострадавших — мэр



«Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте „прилетов“ работают соответствующие службы, устраняют их последствия», — сообщил Игорь Терехов.



06:48 Число пострадавших в Киеве выросло до пяти — Кличко

В Дарницком районе Киева на данный момент пять пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали. Еще двоим медики оказали помощь на месте, сообщил Виталий Кличко.

06:45 В Киеве ранен ребенок и 18-летняя девушка, на СТО пожар, пострадало образовательное учреждение — Кличко

Как сообщил мэр Киева, в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Их госпитализировали из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.



В Дарницком районе спасатели также тушат пожар на СТО. Горят два автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом.

Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

06:42 Отбой тревоги в Киеве и в областях

06:40 Глава Львовской ОВА подтвердил взрывы в Дрогобычском районе

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил Максим Козицкий.

06:34 Взрывы слышны в Ровно, в городе частично пропал свет



06:27 Кличко о последствиях атаки в четырех районах Киева:

В отдельных микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают.



района нет света и воды. Экстренные службы работают. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.

районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

06:20 В Хмельницкой области прозвучали взрывы, работает ПВО — ОВА

06:19 Во Львовской области слышны взрывы — Телеграм-каналы



06:18 Россияне нанесли шесть ударов по Харькову, в том числе в Слободском районе — ОВА

«Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попаданий», — сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.



06:10 В некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет света и воды — Кличко

Экстренные службы работают, заверил мэр.



06:08 Взрыв в Дарницком районе Киева, вызов также в Голосеевской — Кличко

«Все службы следуют на место», — написал мэр города.



05:58 Кличко подтвердил взрывы в Киеве, работает ПВО



05:45 В Черкасской области взрывы, работает ПВО — ОВА



05:26 Тревога распространилась почти на всю Украину.



Фото: alerts.in.ua

04:27 В Киеве и области объявлена воздушная тревога.



Фото: alerts.in.ua

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ существует ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Фото: alerts.in.ua