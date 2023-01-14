В Киеве и области утром были слышны звуки взрывов. Генерал Павлюк: Не связаны с какими-либо военными действиями

14 января, 07:02
Поделиться:
Киев во время атаки России в ночь на 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время атаки России в ночь на 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу утром, 14 января, жители Киева и области могли слышать звуки взрывов. Начальник штаба-замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что они не связаны с какими-либо военными действиями.

Обновлено в 07:39. Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что причина взрывов — возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.


Видео дня

Об этом говорится в его Telegram.

О звуках взрывов пользователи соцсетей сообщили около 06:30. Воздушная тревога в столице и Киевской области не была объявлена. Вскоре глава Офиса президента Андрей Ермак написал «спокойно», не уточняя деталей.

По словам Павлюка, российские ботофермы активно используют звуки взрывов «как повод разгонять панику» и транслировать месседж, что это якобы «начало наступления с Севера». Однако это не так. О причинах взрывов он пообещал сообщить позже.

Читайте также:

Белорусский диктатор Александр Лукашенко посещает российских военных в Брестской области, 6 января 2023 года (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS) Минск готовится к вторжению. Россия не может просто так тратить ресурс на учения с участием белорусских военных — советник Тихановской

«Никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза, вы услышали бы сигнал тревоги. О причине взрывов сообщат отдельно», — заявил Павлюк.

Накануне, 13 января, в КМВА заявили, что учения, которые будут проходить в Беларуси в ближайшее время, не следует воспринимать как прямую угрозу столице. Однако отвергать возможное новое наступление на Киев нельзя.

По словам Павлюка, угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

https://www.youtube.com/embed/wXIQThktY0U
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Взрыв в Киеве Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X