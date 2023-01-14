В Киеве и области утром были слышны звуки взрывов. Генерал Павлюк: Не связаны с какими-либо военными действиями 14 января, 07:02 Киев во время атаки России в ночь на 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу утром, 14 января, жители Киева и области могли слышать звуки взрывов. Начальник штаба-замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что они не связаны с какими-либо военными действиями.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил , что причина взрывов — возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Обновлено в 07:39.





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Об этом говорится в его Telegram.

О звуках взрывов пользователи соцсетей сообщили около 06:30. Воздушная тревога в столице и Киевской области не была объявлена. Вскоре глава Офиса президента Андрей Ермак написал «спокойно», не уточняя деталей.



По словам Павлюка, российские ботофермы активно используют звуки взрывов «как повод разгонять панику» и транслировать месседж, что это якобы «начало наступления с Севера». Однако это не так. О причинах взрывов он пообещал сообщить позже.

«Никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза, вы услышали бы сигнал тревоги. О причине взрывов сообщат отдельно», — заявил Павлюк.

Накануне, 13 января, в КМВА заявили, что учения, которые будут проходить в Беларуси в ближайшее время, не следует воспринимать как прямую угрозу столице. Однако отвергать возможное новое наступление на Киев нельзя.



По словам Павлюка, угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

