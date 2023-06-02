Шестой удар по Киеву за шесть дней. РФ атаковала столицу крылатыми ракетами и шахедами одновременно, сбиты более 30 целей — главное 2 июня, 07:14 Люди прячутся в метро во время воздушной тревоги в Киеве, 2 июня 2023 (Фото:Twitter @taniakovba via REUTERS)

В ряде областей Украины в ночь на 2 июня была объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремела серия взрывов, работала ПВО. Россия нанесла по столице Украины комбинированный удар — дронами и крылатыми ракетами одновременно. Все цели были сбиты.

NV следит за главными последствиями атаки.

07:00 Ночью РФ запустила 15 ракет и 18 шахедов, все они были сбиты — Генштаб ВСУ

«Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА Shahed — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется», — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Видео дня

05:06 Кличко сообщил, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба направляется на место.

Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают.

04:55 Над Киевом уничтожили более 30 воздушных вражеских целей

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555, сообщили в КГВА. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным — барражирующие боеприпасы Shahed.

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа (окончательные данные о количестве, тип ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы).

Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Данные оперативной сводки собираются и уточняются.

За последние шесть дней Россия нанесла уже шестой воздушный удар по Киеву, напомнил глава КГВА Сергей Попко. 29−30 мая РФ атаковала столицу Украины трижды за 24 часа.



Фото: Twitter @taniakovba via REUTERS

04:40 Вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было, сообщил Кличко.



04:37 Отбой тревоги в Украине.



Фото: alerts.in.ua

03:34 Кличко подтверждает повторные взрывы в Киеве.



03:32 Жители сообщают о повторных взрывах в Киеве.



03:23 Тревога по всей Украине



Фото: alerts.in.ua

03:16 Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в столице. ПВО работает. На Киев сует еще волна БПЛА.



03:13 Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в Черкассах.



03:07 В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе повышенная опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

«Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам», — добавили в КОВА.

03:05 КГВА сообщает о работе ПВО в Киеве.



03:00 Карта воздушных тревог



Фото: alerts.in.ua

02:55 Мониторинг зафиксировал движение вражеских целей в направлении Киевщины, Полтавщины и Запада.



02:13 Мониторинг сообщает об угрозе БПЛА в Киевской области.



01:56 Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.



Фото: alerts.in.ua

01:23 Возможный пролет БпЛА над Черкасской областью.



Мониторинг вражеской активности сообщает о возможном запуске ракет типа Х-101/555 бортами Ту-95мс из Каспийского региона. А также БпЛА могут атаковать Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Карта воздушных тревог

Фото: alerts.in.ua

В мае Россия осуществила около 20 атак на Украину. Страна-агрессор применяла БПЛА и различные виды ракет.

Днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.