Ночной удар РФ. В Киеве сбили все цели, в Одесской области есть «прилет» в промышленный объект, в Хмельницкой — в инфраструктурный — онлайн 18 мая, 09:14 Обломки ракеты, сбитой на подлете к Киеву 18 мая (Фото:defence-ua.com)

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве раздались взрывы.

Для столицы эта воздушная атака стала девятой с начала мая.

«Продолжается серия беспрецедентных по своей мощности, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев», — подчеркнули в Киевской городской военной администрации. После запуска ракет враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

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В целом Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

Попадание в промышленный объект зафиксировано в Одесской области (один человек погиб, двое ранены), в инфраструктурный объект — в Хмельницкой области.

NV следит за главными последствиями атаки.

09:05 Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия била Калибрами, Искандерами и ракетами Х-101/Х-555

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги ночной атаки России. Она продолжалась с 21:00 17 мая до 05:30 18 мая, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

В общей сложности было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования:

22 крылатые ракеты Х-101/Х-555 — с самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95;

шесть крылатых ракет Калибр — с кораблей в Черном море;

две крылатые ракеты Искандер-К — из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Силы и средства ПВО Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

08:51 В Хмельницкой области есть попадание в объект инфраструктуры

Об этом сообщили в Телеграм-канале Хмельницкой ОВА.



«Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО. Кроме того, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.



08:40 В Киевской области обломки ракет повредили частные дома

Об этом сообщил Руслан Кравченко, глава Киевской ОВА.

По его словам, фактов прямых попаданий в ночь на 18 мая в Киевской области не зафиксированы. Пострадавших нет.

«В нескольких громадах обнаружено падение обломков во двор людей. Уже есть информация о повреждении нескольких частных домов. К счастью, они незначительны — выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки», — рассказал Кравченко.

08:18 В полиции показали обломки ракет, которыми Россия сегодня ночью атаковала Киев

Фото обнародовал Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.



07:00 В Киеве нет пострадавших в результате падения обломков

«Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было», — написал утром 18 мая мэр Киева Виталий Кличко.

06:28 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса.

Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

06:25 В Одесской области ракета попала в промышленный объект, есть погибший и раненые



В ночь на 18 мая Россия атаковала не только Киев. В Одесской области большинство российских ракет были сбиты над морем силами ПВО, однако зафиксировано попадание в промышленный объект.

Один человек погиб, двое ранены, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

06:10 В КМВА рассказали последние подробности о новой ночной атаке на Киев.

Так, враг совершил девятую воздушную атаку на Киев с начала мая. В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы.

06:05 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.



05:50 Кличко сообщил, что пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было.



05:28 Виталий Кличко добавил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно — взрыв также в Деснянском районе.



05:25 В КМВА сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. Все необходимые службы работают на месте.



05:18 По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются.

«Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — сказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах.

05:04 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.



05:01 СМИ сообщают о взрыве в Киеве.



04:55 СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.



04:46 Сообщается о повторных пусках Калибров в направлении мероприятия.



04:36 Суспільне сообщает о взрыве в Винницкой области.



04:59 Сообщается о пролете БпЛА в направлении Киевской области.



03:52 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.



Фото: https://t.me/alarmukraine

03:32 Сообщается предварительно о шести воздушных целях над Азовским морем.



Как сообщает Мониторинг вражеской активности, на 03:07 над Каспием — 7 Ту-95МС и 1 Ту-160.

Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления.



Также в направлении Киева была замечена воздушная цель, скорее всего БпЛА.

Фото: https://t.me/alarmukraine

На юге и востоке Украины вечером в среду, 17 мая, уже объявляли воздушную тревогу, Суспільне сообщало о нескольких взрывах в Одессе и Харькове.

