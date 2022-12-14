Киев отразил атаку «шахедов». Силы ПВО сбили все 13 дронов, в Шевченковском районе их обломки повредили админздание и жилые дома — главное 14 декабря, 14:50 Специалисты работают на месте падения обломков сбитого дрона в Киеве, утро 14 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Утром в среду, 14 декабря, в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов, было сбито 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Взрывы в Киеве прозвучали около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и незначительно повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших в Киеве нет.

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В Киевской области, где сбили часть БПЛА, летевших на столицу, поврежден частный дом (Вишневое).

Россия пыталась атаковать Киев двумя волнами дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

НВ следил за последствиями новой атаки РФ 14 декабря.

Эффективность украинской ПВО: инфографика НВ

15:47 Журналисты НВ побывали на месте инцидента и пообщался с местными жителями, чьи дома попали под удар

Как рассказали очевидцы, многих людей спасло то, что они спрятались под одеялами и отошли от окон, когда услышали странный звук.

13:10 После утренней российской атаки послы G7 посетили пункт несокрушимости

«Послы G7 посетили пункт несокрушимости, чтобы увидеть впечатляющие усилия украинских властей по предоставлению тепла, электроэнергии и основных услуг пострадавшим от бесчеловечных и жестоких нападений России на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются военным преступлением», — говорится на странице немецкого представительства послов G7 в Twitter.

12:43 По факту атаки дронов по центральному району Киева СБУ начала расследование

Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора в Facebook.

Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«По данным следствия, 14 декабря 2022 года около 06:20 вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку дронами-камикадзе Шахед по центру Киева. Повреждены нежилое здание и автомобиль местной жительницы. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте падения обнаружили обломки одного из сбитых беспилотников.

12:22 Посол Великобритании Мелинда Симмонс отреагировала на новую атаку России

«Держимся подальше от окон и слышим взрывы на улице. Сегодня ранним утром начались российские атаки на Киев», — написала Симмонс около 7 утра на своей странице в Twitter.

«Сегодня ранним утром Киев проснулся от взрывов. Я сидела в коридоре без окон и медленно повторяла украинские глаголы движения. Когда-то я ненавидела их изучать. Кто же знал, каким полезным упражнением для релаксации они могут быть», — добавила она через час.



12:06 В Укрэнерго заявили, что во время утренней атаки дронов ни один энергообъект не пострадал

«Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений — все 13 БПЛА были сбиты», — говорится в сообщении в Telegram-канале Укрэнерго.

В то же время, в Укрэнерго отметили, что ситуация все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.

«Самая сложная ситуация на востоке — из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно получают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников», — подчеркиается в сообщении.

11:37 «Трусливая и бесчеловечная тактика» — США об утренней атаке «шахедов»

"Мы ошеломлены тем, что Кремль продолжает свою трусливую и бесчеловечную тактику ударов по гражданской инфраструктуре, пытаясь этим добиться того, чего он не мог достичь на поле боя. Мы и дальше будем поддерживать Украину", — заявили в посольстве США в Украине.



11:29 Войска РФ пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе в темное время суток: в ВСУ назвали причины

Российские оккупанты пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе в темное время суток, чтобы запутать украинскую ПВО. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Тактика, присущая применению этих БПЛА — это ночь, условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их. Это и стрелковое оружие, зенитные ракеты. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают», — пояснил он.



11:18 В Киевской области «прилетов» не было, пострадавших нет

«Это последствия успешной работы ПВО, — подвел итоги утренней атаки глава Киевской ОВА Алексей Кулеба — Сейчас службы приступили к обнаружению мест падения сбитых „шахедов“. Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших».



11:05 «Результат поддержки союзников» — Подоляк поблагодарил Запад за эффективные средства ПВО, которые спасают Украину

«Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, летевших сегодня атаковать Киев, не достиг цели. Все были уничтожены еще в воздухе. Это признак мощной работы украинских защитников, но также результат поддержки союзников в последний месяц. Ваши ПВО спасают жизни, но есть еще много работы», — напомнил советник главы ОП Михаил Подоляк.

10:38 Силы ПВО отработали очень эффективно, но необходимо больше средств защиты — Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев подтвердил, что сегодня украинская ПВО очень эффективно отразила атаку на столицу.

«Это привычное утро в воюющей стране. К сожалению, в таких реалиях мы живем и должны этого ожидать. Пример тому Израиль, который ежедневно готов к провокациям. Мы должны усиливать средства ПВО, которые мы просим у стран, нас поддерживающих. Напомню, что это 50 стран. Но хотелось бы больше средств ПВО. Как бы ни было, но сегодняшний день была эффективная работа ПВО. Киевская область является приоритетной целью для врага. Атакуют Киев, как ракетами, так и дронами-камикадзе», — подчеркнул Игнат.

10:30 «Больше помощи уже в пути» — посол США отреагировала на утреннюю атаку дронов по Киеву

«Просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами — еще больше помощи уже в пути», — заверила посол США в Украине Бриджит Бринк.

10:14 В Киевской области нашли обломки сбитого «шахеда»: появились фото

«Сбитый вражеский „шахед“ был обнаружен в одном из районов Киевской области. На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу», — написал начальник областной полиции Андрей Небытов.



10:08 Нова хвиля тривог: у Запоріжжі чути звуки вибухів

Про це повідомляє Суспільне.

09:57 «Горжусь!». Силы ПВО сбили все «шахеды», которыми с утра Россия пыталась ударить по Киеву — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренний обстрел столицы, который Россия пыталась осуществить с помощью дронов-камикадзе.



«Это утро террористы начали с 13 „шахедов“. Предварительно все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы. Горжусь! — подчеркнул Зеленский. — Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах!» — призвал президент.



09:55 Вторая тревога за утро распространяется по Украине



Сейчас воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

09:26 В Киеве обломки дронов повредили админздание и четыре жилых дома: итоги двух волн атак «шахедов»

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал о последствиях утренней атаки дронов-камикадзе Shahed на столицу:



Киев атаковали двумя волнами вражеских дронов



благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 «шахедов»

обломки сбитых БПЛА попали в одно админздание, еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения ( Шевченковский район столицы),

Шевченковский район столицы), люди не пострадали.

09:09 В Киеве отбой тревоги, она длилась около трех часов

09:03 Над Киевом и в области сбиты уже 13 дронов-камикадзе — КГВА

Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе, направлявшихся на столицу, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

09:00 Фото поврежденных зданий и места падения сбитого дрона в Киеве — Reuters

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

08:48 Первые кадры обломков сбитого в Киеве дрона

Надпись «За Рязань» на сбитом БПЛА свидетельствует о том, что таким образом Россия пыталась отомстить за удары по ее военным аэродромам, в частности, Дягилево в Рязанской области.



08:36 Сегодня Россия запускает дроны-камикадзе со стороны Азовского моря, боевая работа ПВО продолжается — Воздушные силы

Командование Воздушных Сил ВСУ рассказало детали российской атаки 14 декабря. РФ атаковала Украину, в том числе Киев, дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.



Ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря. По состоянию на 8:00 были сбиты десять «шахедов», это результат работы зенитных ракетных подразделений и других огневых средств Воздушных Сил ВСУ.



«По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается! Соблюдайте правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога!» — призывали в командовании ВС.

08:22 В Киеве нет пострадавших в результате падения дрона — спикер ГСЧС

В результате падения обломков дрона в Киеве люди не пострадали, сообщила Суспільному представитель управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.



08:17 Сбит 11-й «шахед»: снова работают силы ПВО Киева

«Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один „шахед“. По состоянию на 08:00 общее количество сбитых дронов 11», — сообщили в КМВА.

08:14 Кирилл Тимошенко показал последствия утреннего "прилета" в Киевской области

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко поблагодарил силы ПВО за работу и подтвердил, что в результате утренней атаки на Киев и область «в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое — частный дом». Он также показал соответствующие фотографии.

Тимошенко напомнил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.

08:10 Цаплиенко и Стерненко предупреждают о запуске второй волны «шахедов»

По информации Андрея Цаплиенко, новая волна дронов движется с юга вдоль Днепра. Сергей Стерненко сообщает об аналогичных данных.

08:05 Большинство «шахедов», летевших на Киев, сбили силы ПВО в Киевской области — глава ОВА

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил детали об атаке дронов-камикадзе, с которой началось утро в столице и Киевской области.



«Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается, — подчеркнул Кулеба. — Россия продолжает энерготеррор страны».



07:50 В Шевченковском районе Киева обломки дрона повредили два админздания — КГВА

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в районе столицы силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе Shahed.

«По предварительной информации обломок дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется», — рассказали в КМВА первые подробности о последствиях взрывов в Киеве.

В столице продолжается воздушная тревога, городские власти призывают киевлян находиться в укрытиях.

07:38 !!! Возможна вторая волна атаки беспилотников — глава Житомирской ОВА

Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА, сообщил о возможной новой волне атаке «шахедами».



Воздушная тревога продолжается в двух областях Украины: Киевской и Житомирской, а также в Киеве.

В Винницкой области отбой тревоги прозвучал около 7:00.

07:27 В Киевской области и над Киевом ПВО сбили уже 10 дронов-«шахедов» — Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Телеграм-канале.



07:15 Так звучали дроны-камикадзе сегодня утром в Киевской области



07:05 РФ ударила по Киеву дронами Shahed-136 — Цаплиенко

По информации Андрея Цаплиенко, по Киеву было запущено около 10 «шахедов». Несколько из них были сбиты в Киевской области, еще несколько — в столице.



06:48 Кличко подтвердил «прилеты» в Шевченковском районе Киева

По его словам, соответствующие службы выехали на место.



06:35 В Киевской области сработала ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.