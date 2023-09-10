Ночной удар шахедами по Киеву. Уничтожено более 20 дронов, обломки упали в нескольких районах и повредили квартиру многоэтажки — главное

10 сентября, 07:11
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Последствия ночных ударов и боевой работы ПВО в Киеве 10 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ночных ударов и боевой работы ПВО в Киеве 10 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в столице, Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. Россия ударила по Киеву дронами-камикадзе в несколько волн.

NV следит за последствиями ночной атаки.

07:10 Кадры ночной атаки на Киев — фото Reuters

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

05:40 Силы ПВО уничтожили более 20 дронов, летевших на Киев

В КГВА сообщили, что враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа Shahed. Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы).

Видео дня

Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков — упали на открытую, незастроенную территорию.

Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативной сводки уточняются.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

03:08 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

02:25 КМВА: В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома

«Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв», — Сергей Попко, начальник КМВА

В Дарницком районе столицы обломки рухнули на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняются.

02:12 Кличко: Падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места. Детали впоследствии. Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. по

В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте.

01:35 В Киеве работает ПВО, сообщает КМВА.

01:25 «Внимание! Угроза атаки БпЛА! Находитесь в укрытиях», — Сергей Попко, начальник КМВА.

01:15 В Киеве объявлена воздушная тревога.

01:00 КОВА: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

По состоянию на 00:40 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БпЛА.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   БПЛА Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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