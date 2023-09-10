Ночной удар шахедами по Киеву. Уничтожено более 20 дронов, обломки упали в нескольких районах и повредили квартиру многоэтажки — главное 10 сентября, 07:11 Последствия ночных ударов и боевой работы ПВО в Киеве 10 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в столице, Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. Россия ударила по Киеву дронами-камикадзе в несколько волн.

NV следит за последствиями ночной атаки.



07:10 Кадры ночной атаки на Киев — фото Reuters



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

05:40 Силы ПВО уничтожили более 20 дронов, летевших на Киев

В КГВА сообщили, что враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа Shahed. Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы).

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Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков — упали на открытую, незастроенную территорию.

Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативной сводки уточняются.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

03:08 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.



02:25 КМВА: В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома

«Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв», — Сергей Попко, начальник КМВА

В Дарницком районе столицы обломки рухнули на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняются.



02:12 Кличко: Падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Все службы направляются на места. Детали впоследствии. Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. по



В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте.



01:35 В Киеве работает ПВО, сообщает КМВА.



01:25 «Внимание! Угроза атаки БпЛА! Находитесь в укрытиях», — Сергей Попко, начальник КМВА.



01:15 В Киеве объявлена воздушная тревога.



01:00 КОВА: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

По состоянию на 00:40 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БпЛА.

Фото: alerts.in.ua