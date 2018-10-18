Взрывы в колледже Керчи: опознаны все пострадавшие

Состояние пострадавших в результате взрывов в политехническом колледже оккупированной Керчи, которые находились в коме, удалось стабилизировать.
Об этом сообщила министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет Интерфакс.
"Они начинают приходить в себя. Многие уже дышат самостоятельно. Сейчас такое окно, которое позволяет их эвакуировать, обеспечив стабильность по дороге, при транспортировке", - уточнила она.
Скворцова добавила, что на данный момент опознаны все пострадавшие.
"Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются, благодаря этому все опознаны. Ночью было три неизвестных девочки, сейчас все известны", - резюмировала глава Минздрава РФ.
Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Погибли 20 человек, среди них 11 несовершеннолетних и пять сотрудников колледжа.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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