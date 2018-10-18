Взрывы в Керчи. Какую версию не исключает оккупационная власть и почему украинские пограничники усилили контроль

В РФ дело по статье теракт переквалифицировали на убийство двух и более лиц общеопасным способом

20 погибших, по меньшей мере 50 раненых. В политехническом колледже оккупированной Керчи произошел взрыв. Нападавшим оказался 18-летний студент этого техникума Владислав Росляков. Он, кроме взрыва, устроил стрельбу и покончил жизнь самоубийством. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Первые сообщения о трагедии

О погибших и раненых студентах и сотрудниках рассказала директор политехнического колледжа Ольга Гребенникова. Лично она, по ее словам, ушла из учебного заведения незадолго до взрыва.

От взрыва попадали оконные рамы, сообщает местное издание kerch.net. Гребенникова сравнила этот взрыв с терактом в Беслане.

Сообщалось, что машин скорой помощи для эвакуации пострадавших не хватало. К этому привлекали даже общественный транспорт. На место приехала аварийно-газовая служба. Также на месте работали полиция и медики.

Сначала крымские СМИ сообщили, что в техникуме якобы взорвался газ. Взрыв произошел около 12:00 в столовой колледжа. Позже стало известно, что учебное заведение не было газифицировано. Здание не было подключено к центральной системе газоснабжения. Там использовали газовые баллоны.

Территорию возле колледжа окружили, людей эвакуировали. Из детсадов и школ из района Войкова родителям сказали забрать детей. В городе ввели ограничения транспорта.

Подозреваемый

Сначала следственный комитет Российской Федерации по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье теракт. Согласно сообщениям, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Позже дело переквалифицировали на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Также Следственный комитет назвал имя главного подозреваемого - это студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков.

Ранее в сети было опубликовано его фото - на кадрах видно, что парень держит в руках оружие. Затем сообщили, что подозреваемый застрелился. Его тело нашли на втором этаже в библиотеке.

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Отмечается также, что парень 8 сентября получил разрешение на ружье 12 калибра и на днях приобрел 150 патронов к нему. В одном из телеграмм-каналов появился комментарий студента этого колледжа, который знал подозреваемого. Он отметил, что парень в этот день вел себя как обычно.

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Национальный антитеррористический комитет России не исключил, что Росляков был не один. Версии трагедии тщательно изучаются. Ситуацию в Керчи прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он пообещал, что общественность проинформируют.

Усиленная безопасность на админграницах с Крымом

В свою очередь украинские пограничники усилили меры безопасности на админграницах с Крымом из-за событий в Керчи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отреагировало и украинское следствие. Прокуратура Автономной Республики Крым в связи со взрывом в политехническом колледже в Керчи открыла уголовное производство по статье 258 ч.3 УК по факту террористического акта, сообщил начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве. По его словам, прокуратура получает информацию о ситуации со СМИ.

Теракт в оккупации

Можно прогнозировать, что ответственность за эти события попытаются возложить на проукраинских активистов Крыма, отметил программный директор Крымского дома Алим Алиев. Он напомнил, что так называемая крымская власть последние четыре года пытается сформировать из проукраинских граждан полуострова ореол экстремистов.

"С 2014 года ни одного теракта на территории Крыма не было. Это тот момент, когда они четыре года формировали из крымских татар и проукраинских граждан ореол экстремистов и террористов. Но у них не было очевидных доказательств. Подозреваю, что жертвы в Керчи будут рассматриваться через призму невыгодных жителей для Крыма или Украины", - отметил Алиев.

Российские власти формируют образ экстремистов из проукраинских граждан полуострова

Алиев также спрогнозировал задержки на административных границах с Крымом.

Крымскотатарский активист Заир Смедли предположил, что подозреваемый в трагедии в Керчи на самом деле был лишь исполнителем. Ситуация с арестом так называемого крымского вице-премьера и обыски в так называемом правительстве Крыма требуют от оккупационной власти действий, отвлекая внимание от внутренних проблем.

"Какое-то странное стечение обстоятельств. Арест вице-премьера, обыски и теракт. Нужно отвлечь внимание общества от процессов хищения средств", - сказал Смедли.

В аннексированном Россией Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в результате взрыва в колледже в Керчи. Траур продлится с 18 до 20 октября.