Взрывы в Ичне. Сколько людей эвакуировали из региона и что говорят силовики о причинах аварии

Пожар охватил не более 10% арсенала в Ичне

В Черниговской области горят склады и территории 6-го арсенала с боеприпасами. В качестве одной из версий взрывов рассматривают диверсию, сообщает Служба Безопасности Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Правоохранители также проверяют другие версии. Между тем более 60 человек обратились за медицинской помощью с учетом плохого самочувствия из-за задымления, сообщают в Черниговской облгосадминистрации.

Причина взрывов

Пожар охватил не более 10% арсенала в Ичне, половину боеприпасов уже перевезли в другие места, сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Родион Тимошенко.

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Он уточнил, что взрывы произошли в четырех разных местах. Сейчас взрывы продолжаются, территория задымленная, что затрудняет ликвидацию чрезвычайной ситуации. Одной из версий взрывов рассматривают диверсию.

Повреждены несколько домов, среди населения пострадавших нет

Интенсивность взрывов после 7 часов утра значительно уменьшилась, подтвердил волонтер Евгений Зиныч, который находится в Ичне. Он отметил, что повреждены несколько домов, среди населения пострадавших нет. Почти всех уже эвакуировали в близлежащие населенные пункты, примерно в 20-30 километрах от Ични.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около двенадцати тысяч человек. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, сообщил представитель пресс-центра Управления ДСНС в Черниговской области Роман Храпатый. В радиусе тридцати километров также закрыто воздушное пространство. На месте происшествия работает штаб во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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Ограничение автомобильного движения касается персонального транспорта, отметил руководитель информационного агентства Черниговский монитор Юрий Паперный. Он добавил, что ранее уже существовала угроза взрывов на объектах в Ичне.

В Черниговскую область отправились спецназовцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и нести службу на полицейских постах, сообщает Министерство внутренних дел. Правоохранители взяли с собой палатки и полевую кухню для обустройства временных пунктов.

За последние десять лет - это уже шестой взрыв на складах боеприпасов. И четвертый - за время войны.

Калиновка и Лозовая

Год назад более 30 тыс. человек эвакуировали из-за взрывов в Калиновке в Винницкой области. Тогда разорвалось более около 100 тонн боеприпасов. За неделю до этого взрывались склады в селе Малоянисоль неподалеку Мариуполя.

В мае 2004 года в результате взрывов артиллерийских снарядов погибли пять человек и еще 100 получили ранения

В марте прошлого года из-за разрывов на складах в Балаклее в Харьковской области вывезли 20 тыс. человек из 9 населенных пунктов. В октябре 2015 года взрывались склады в Сватово в Луганской области. 10 лет назад в августе в Лозовой в 150 километрах от Харькова случился пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы.

Трагическими стали события в Новобогдановке Запорожской области. В мае 2004 года в результате взрывов артиллерийских снарядов погибли пять человек, около сотни получили ранения.

Ситуацию прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook. По его словам, Укрзализныця уже подготовила и предоставила пожарные поезда для локализации пожара на военных складах.

Готовый также пассажирский поезд для эвакуации населения из места чрезвычайной ситуации.