Взрывы в Ичне: пиротехникам осталось очистить три гектара территории
После взрывов на арсенале боеприпасов в Ичне, Черниговской области пиротехникам осталось очистить от взрывоопасных предметов 3 гектара территории.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Специалисты продолжают работать с 9 октября и на данный момент смогли очистить порядка 17 гектаров прилегающей к арсеналу в Ичне территории.
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Также в ведомстве отметили, что в течение недели пиротехники изъяли порядка 7,2 тысяч взрывоопасных предметов.
Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались взрывы. По данным военной прокуратуры, причиной взрывов была диверсия. На складе с боеприпасами неизвестные заложили взрывное устройство.
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