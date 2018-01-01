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Взрывы в Ичне: пиротехникам осталось очистить три гектара территории

Вчера, 23:17
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В результате взрывов пришлось эвакуировать людей

После взрывов на арсенале боеприпасов в Ичне, Черниговской области пиротехникам осталось очистить от взрывоопасных предметов 3 гектара территории.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Специалисты продолжают работать с 9 октября и на данный момент смогли очистить порядка 17 гектаров прилегающей к арсеналу в Ичне территории.

Ичня, Калиновка, Мариуполь, Балаклея, Сватово: как в Украине взрываются склады с боеприпасами

Также в ведомстве отметили, что в течение недели пиротехники изъяли порядка 7,2 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались взрывы. По данным военной прокуратуры, причиной взрывов была диверсия. На складе с боеприпасами неизвестные заложили взрывное устройство.

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Люди начали возвращаться домой, но взрывы продолжаются. Что сейчас происходит под Ичней

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Теги:   Взрыв ГСЧС Чернигов

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