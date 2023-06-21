Ночная атака дронами. Силы ПВО сбили шесть «шахедов» в Хмельницкой области, обломки повредили гражданские объекты — главное 21 июня, 10:00 Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

В ночь на среду, 21 июня, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. РФ снова атаковала «шахедами», работу ПВО слышали в нескольких областях, однако все шесть дронов были сбиты в Хмельницкой области.

NV следит за последствиями новой атаки.

09:45 Херсонская область: отбой по угрозе применения БпЛА — Воздушные силы



09:37 Днепропетровская область — отбой ракетной угрозы



Видео дня

09:20 Черниговская область — отбой ракетной угрозы



09:11 Ракетная угроза в Черниговской области — Воздушные силы



08:52 Воздушные силы сообщили об угрозе ударов дронами в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях



08:50 В Хмельницкой области обломки спровоцировали пожар в одной из громад — ОВА

В официальном Телеграм-канале Хмельницкой ОВА подтвердили, что ночью Россия пыталась нанести удар по региону, однако все шесть дронов-камикадзе были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.



«К сожалению, обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из громад области. Пострадавших и погибших нет. Работают все соответствующие службы. Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.



08:30 Воздушные силы предупредили о вероятности применения ударных БПЛА в Херсонской области



07:40 Ночью силы ПВО сбили шесть шахедов, все — в Хмельницкой области

Ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

Все шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины «приземлили» 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

07:33 Днепропетровская область: последствия ночного обстрела

«Поздно вечером [20 июня] враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района. Атаковал из тяжелой артиллерии и беспилотника. Последствия ударов еще уточняются. К счастью, люди уцелели», — сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.



07:29 Воздушные силы предупредили об угрозе новых пусков «шахедов» с южного направления



07:18 В Хмельницкой области часть города и несколько сел без света после ночной атаки

По предварительной информации Суспільного из собственных источников, из-за попадания обломков ночью было повреждено здание в одной из громаде Хмельницкого района. Там возник пожар.

В компании Хмельницкоблэнерго Суспільному подтвердили аварийные отключения электроэнергии в громаде, где из-за падения обломков загорелось здание.

По информации энергетиков, без света осталась часть города и два села громады. Восстановить электроэнергию планируют около 8 часов утра.

В Хмельницкой области ночью были слышны взрывы.



07:01 Генштаб ВСУ: ночью РФ нанесла очередной «ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА Shahed»

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, добавили в утренней сводке Генштаба, пока не озвучив количество примененных дронов и ракет.



06:12 Отбой ракетной угрозы



04:43 Обновлена карта тревог



Фото: Мапа тривог

03:58 Отбой тревоги в Полтавской области. В то же время, Черновицкая, Ровенская и Хмельницкая области — угроза применения врагом ударных БпЛА типа Shahed.



03:35 Воздушная тревога объявлена в Житомирской области

03:20 В данный момент БПЛА зафиксированы в Винницкой и Черкасской областях

03:01 Взрывы прогремели в Черкасской и Киевской областях. Работает ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревога в областях была объявлена из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

Сначала тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Впоследствии она распространилась на Киевскую, Черкасскую и Винницкую области.