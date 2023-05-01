В Хмельницкой области были слышны взрывы: в ОВА назвали причину

1 мая, 09:58
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В Хмельницкой области сработала ПВО (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/Flickr)

В Хмельницкой области сработала ПВО (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/Flickr)

Рано утром в понедельник, 1 мая, в Хмельницкой области во врем действия воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации, в региона работала ПВО.

«Ночью во время воздушной тревоги в отдельных общинах области наши жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО», — отметили там.

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В ОВА уточнили, что попаданий в гражданские и промышленные объекты в результате атаки российских оккупантов нет.

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В ночь на 1 мая Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать, в частности, Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.

За минувшие сутки враг также атаковал населенные пункты в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Хмельницкая область Война России против Украины ПВО Украины

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