В Хмельницкой области были слышны взрывы: в ОВА назвали причину
В Хмельницкой области сработала ПВО (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/Flickr)
Рано утром в понедельник, 1 мая, в Хмельницкой области во врем действия воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации, в региона работала ПВО.
«Ночью во время воздушной тревоги в отдельных общинах области наши жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО», — отметили там.
В ОВА уточнили, что попаданий в гражданские и промышленные объекты в результате атаки российских оккупантов нет.
В ночь на 1 мая Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать, в частности, Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.
За минувшие сутки враг также атаковал населенные пункты в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.