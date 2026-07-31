Детонация на полигоне в Хмельницком: пострадали четверо военных, еще несколько не выходят на связь

В результате взрывов на полигоне в Хмельницком пострадали военные (Фото: Хмельницкий LIVE/Telegram)

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что по факту детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком начато уголовное производство.

Об этом ОГП уведомил в пятницу, 31 июля.

По предварительной информации, инцидент на полигоне произошел около 11:55. Пострадали четверо военнослужащих, они госпитализированы. Степень тяжести полученных травм устанавливается.

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Офис генпрокурора также сообщил, что на данный момент нет связи с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется.

Правоохранители уже начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.

Предварительная правовая квалификация инцидента — ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло за собой телесные повреждения у нескольких лиц).

Государственное бюро расследований (ГБР) также сообщило, что проводит досудебное расследование по факту детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком.

31 июля в Хмельницком прогремели взрывы — несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Вскоре Силы специальных операций ВСУ сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло «чрезвычайное происшествие», в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.