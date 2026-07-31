Взрывы в Хмельницком: Силы спецопераций ВСУ сообщили о детонации на территории полигона

Дым в Хмельницком после взрывов 31 июля 2026 года (Фото: Хмельницький Live / Telegram))

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области в пятницу, 31 июля, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого случился взрыв с последующей детонацией, говорится в заявлении Сил специальных операций ВСУ.

В сообщении говорится, что информация о пострадавших и погибших уточняется. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий, заявляют ССО ВСУ.

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Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что в результате взрывов поврежден ряд жилых домов и зданий коммунального назначения. Зону возможного разлета обломков оцепили, полиция провела оповещение. Также в городе изменили маршруты движения общественного транспорта.

Ранее, 31 июля, в Хмельницком прогремела серия взрывов без объявления воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что информации о пострадавших не поступало. Местные паблики сообщали о столбах дыма над городом и повторной детонации.