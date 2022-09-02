В Херсоне слышны взрывы. В соцсетях сообщают об ударах по железнодорожному мосту — видео
По словам очевидцев, в районе моста слышна детонация боеприпасов (Фото:sternenko/Twitter)
В пятницу, 2 сентября, в соцсетях появились сообщения о новых взрывах во временно оккупированном РФ Херсоне.
По словам местных жителей, удары наносятся в районе Антоновского железнодорожного моста.
На обнародованных фото очевидцев видны клубы дыма, поднимающиеся сразу с нескольких мест.
«Прилет в районе железнодорожного моста со стороны поймы, слышна детонация боеприпасов», — говорится в комментарии к видео, опубликованному в одном из местных пабликов.
Кроме того, есть сведения, что в результате ракетных обстрелов уничтожены скопления российской военной техники, однако каких-либо доказательств этого пока не появлялось.
В Генштабе ВСУ информацию о новых ударах пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Херсоне казарму с российскими военными, которая находилась в общежитии школы полиции.
По словам блогера Сергея Стерненко, который ссылается на местных жителей, в момент удара там могли находиться сотрудники ФСБ.
Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на восточном направлении.
Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.
Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.
В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.
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