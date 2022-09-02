В Херсоне слышны взрывы. В соцсетях сообщают об ударах по железнодорожному мосту — видео 2 сентября, 13:59 По словам очевидцев, в районе моста слышна детонация боеприпасов (Фото:sternenko/Twitter)

В пятницу, 2 сентября, в соцсетях появились сообщения о новых взрывах во временно оккупированном РФ Херсоне.

По словам местных жителей, удары наносятся в районе Антоновского железнодорожного моста.

На обнародованных фото очевидцев видны клубы дыма, поднимающиеся сразу с нескольких мест.

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«Прилет в районе железнодорожного моста со стороны поймы, слышна детонация боеприпасов», — говорится в комментарии к видео, опубликованному в одном из местных пабликов.

Кроме того, есть сведения, что в результате ракетных обстрелов уничтожены скопления российской военной техники, однако каких-либо доказательств этого пока не появлялось.

В Генштабе ВСУ информацию о новых ударах пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Херсоне казарму с российскими военными, которая находилась в общежитии школы полиции.

По словам блогера Сергея Стерненко, который ссылается на местных жителей, в момент удара там могли находиться сотрудники ФСБ.

Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на восточном направлении.

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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