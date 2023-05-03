Россия убила 21 мирного жителя в Херсонской области за один неполный день — Зеленский 3 мая, 21:29 Президент также опубликовал фото последствий российских обстрелов (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за среду, 3 мая, в результате российских обстрелов Херсонской области погиб 21 мирный житель и еще 48 получили ранения.

«Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка — знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который покидает Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области», — сообщается в Telegram Зеленского.

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Президент отметил, что в результате российских обстрелов погиб 21 человек и 48 местных жителей были ранены.

«Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших», — пишет он.

Президент также опубликовал фото последствий российских обстрелов.

Присутствуют чувствительные кадры

Оккупанты весь день хаотично обстреливают Херсон и область. Утром они нанесли удар по единственному работающему в Херсоне гипермаркету Эпицентр. А позже днем оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Херсона.