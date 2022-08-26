В Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста, у Чернобаевки детонируют боеприпасы на складе оккупантов — видео
В соцсетях пишут о новых ударах по Антоновскому мосту (Фото:Херсон Новости/Telegram)
Днем в пятницу, 26 августа, в соцсетях сообщили о взрывах в Херсоне.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео взрывов и задымления в районе Антоновского моста.
Суспільне.Херсон также сообщило о звуках взрывов, они раздались с разницей в час около 12:45.
Российские оккупанты сообщили о работе своей ПВО, но, видимо, она оказалась безуспешной.
Также в соцсетях сообщают о задымлении в районе Чернобаевки и детонации боеприпасов на складе армии РФ. Также есть данные о попадании по позиция оккупантов в районе аэродрома.
Позже советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил удары по Антоновскому мосту и Чернобаевке.
«Снова Чернобаевка и снова прилеты в район Антоновского моста. Ни дня рашистам покоя не будет, выбиваем эту дрянь из нашей земли», — написал он в своем Facebook.
В ВСУ пока не комментируют удары по Антоновскому мосту и российскому складу БК.
Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.
22 августа украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.
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