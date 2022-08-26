В Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста, у Чернобаевки детонируют боеприпасы на складе оккупантов — видео

26 августа, 14:42
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В соцсетях пишут о новых ударах по Антоновскому мосту (Фото:Херсон Новости/Telegram)

В соцсетях пишут о новых ударах по Антоновскому мосту (Фото:Херсон Новости/Telegram)

Днем в пятницу, 26 августа, в соцсетях сообщили о взрывах в Херсоне.

Ряд Telegram-каналов опубликовали видео взрывов и задымления в районе Антоновского моста.

Суспільне.Херсон также сообщило о звуках взрывов, они раздались с разницей в час около 12:45.

Видео дня

Российские оккупанты сообщили о работе своей ПВО, но, видимо, она оказалась безуспешной.

Также в соцсетях сообщают о задымлении в районе Чернобаевки и детонации боеприпасов на складе армии РФ. Также есть данные о попадании по позиция оккупантов в районе аэродрома.

Позже советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил удары по Антоновскому мосту и Чернобаевке.

«Снова Чернобаевка и снова прилеты в район Антоновского моста. Ни дня рашистам покоя не будет, выбиваем эту дрянь из нашей земли», — написал он в своем Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0nQH7DoJMa8oA61sXQPTugrRtjtNeJ74JaMz64mwasjYTsnHcAKVJLBybF1UwsUWjl

В ВСУ пока не комментируют удары по Антоновскому мосту и российскому складу БК.

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Инфографика: НВ

22 августа украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсон Война России против Украины Чернобаевка

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