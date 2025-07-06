Россияне атаковали Харьков ударными БПЛА: в городе прогремела серия взрывов, сообщается о пожаре, среди пострадавших есть ребенок

В ночь на воскресенье, 6 июля, армия РФ атаковала Харьков ударными БПЛА. По предварительной информации, попадания зафиксированы в Шевченковском и Новобаварском районах города.

Обновлено в 05:38. Харьковская областная прокуратура опубликовала кадры с последствиями ночной атаки РФ на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.

По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по городу шестью БПЛА типа Герань-2.

Обновлено в 03:37. Как сообщил Олег Синегубов, количество пострадавших в результате атаки РФ на Харьков возросло до двух.

«В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяца получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Обновлено в 02:47. Как сообщил Олег Синегубов, в Новобаварском районе Харькова в результате российской атаки пострадала 46-летняя женщина.

Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь

Обновлено в 02:19. По предварительной информации, россияне ударили по Шевченковскому району Харькова — Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, на местах попаданий возникли пожары.

О взрывах в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В городе взрыв. Предварительно „шахед“. Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город — будьте осторожны», — написал он.

Как позже сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

«По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова. Профильные службы выехали на осмотр», — добавил он.