Оккупанты ударили по двум районам Харькова 4 сентября, 18:54 Здание Харьковской ОГА после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российские оккупанты в воскресенье, 4 сентября, обстреляли два района Харькова, данные о пострадавших уточняются.

Городской голова Игорь Терехов в Telegram предварительно подтвердил удары по Холодногорскому и Новобаварскому районах.

«В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Предварительно, один человек ранен», — позже добавил он.

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Терехов также сообщил о двух пострадавших в Новобаварском районе.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, известно о двух госпитализированных, их состояние — средней тяжести.

До этого Суспільне.Харків сообщило о взрыве в городе.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток Россия нанесла 14 ракетных и более 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в Украине, повредила гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Николаева, Вознесенска, Очакова и Сухого Ставка.

Ранее Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки страна-террорист РФ обстреливала Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. Погиб мирный житель, двое ранены.

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