Оккупанты били по Харькову из С-300, известно о шести ударах 30 марта, 23:26 Последствия обстрела Харькова ночью 8 февраля (Фото:Ігор Терехов / Telegram)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову в четверг, 30 марта, поврежден частный дом и две гражданские машины, предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля», — написал он.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов» по городу. По словам Синегубова, оккупанты вели обстрел из ЗРК С-300 из Белгородской области.

В Киевской ОВА вечером 30 марта предупредили об угрозе атаки дронами.