Оккупанты били по Харькову из С-300, известно о шести ударах

30 марта, 23:26
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Последствия обстрела Харькова ночью 8 февраля (Фото:Ігор Терехов / Telegram)

Последствия обстрела Харькова ночью 8 февраля (Фото:Ігор Терехов / Telegram)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову в четверг, 30 марта, поврежден частный дом и две гражданские машины, предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля», — написал он.

Видео дня

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов» по городу. По словам Синегубова, оккупанты вели обстрел из ЗРК С-300 из Белгородской области.

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В Киевской ОВА вечером 30 марта предупредили об угрозе атаки дронами.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Харьков ЗРК С-300 Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины Ракетный удар

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