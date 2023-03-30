Оккупанты били по Харькову из С-300, известно о шести ударах
Последствия обстрела Харькова ночью 8 февраля (Фото:Ігор Терехов / Telegram)
В результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову в четверг, 30 марта, поврежден частный дом и две гражданские машины, предварительно, никто не пострадал.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля», — написал он.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов» по городу. По словам Синегубова, оккупанты вели обстрел из ЗРК С-300 из Белгородской области.
В Киевской ОВА вечером 30 марта предупредили об угрозе атаки дронами.