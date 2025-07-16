Харьков массированно атаковали БПЛА: в городе прогремело по меньшей мере 17 взрывов, есть попадания в предприятие, сообщается о пожаре

16 июля, 00:30
Российские шахеды атаковали Харьков (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Поздно вечером вторника, 15 июля, армия РФ массированно атаковала Харьков шахедами. В городе прогремело по меньшей мере 17 взрывов. Зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе города. На месте удара вспыхнул пожар. Три человека пострадали.

Обновлено в 00:29. Как сообщил Олег Синегубов, количество пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло до трех.

О российском ударе по Харькову сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе. Большинство ударов — по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа „Герань-2“», — отметил он.

По словам Синегубова, в результате удара пострадали два человека.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Харьков шахеды атака шахедов

