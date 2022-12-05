«Мы еще ничего не начинали». В Воздушных силах загадочно высказались о взрывах на военных аэродромах РФ 5 декабря, 13:01 Спутниковый снимок с аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

В Воздушных силах ВСУ сделали загадочное заявление по поводу взрывов на российских военных аэродромах в Энгельсе и под Рязанью.



Как заявил в эфире телеканала Freeдом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на территории РФ все чаще происходят «хлопки».

«Как бы враг ни хотел — мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти действия. Им нужно почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал. Вероятно, кое-что отсрочат, хотя это только предположение», — отметил он.

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Представитель командования добавил, что необходимо дождаться спутниковых снимков.

«Спутниковые снимки обязательно скоро появятся. Тогда можно говорить о характере этих повреждений. Надеемся, характер этих повреждений как можно больший», — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что несмотря на взрывы, угроза ракетных ударов по Украине остается.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

