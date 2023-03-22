«Враг в панике». В ОК Юг рассказали о ситуации в Крыму после взрывов в Джанкое

22 марта, 10:28
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Среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника после взрывов в Джанкое (Фото:t.me/kryuchkovoleg)

Среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника после взрывов в Джанкое (Фото:t.me/kryuchkovoleg)

После взрывов в Джанкое среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Конечно, вызывать панические настроения уже поздно, они уже там царят, и это подтверждено не один раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные пути и железнодорожные, те, что у них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, которая однозначно обозначает намерения Сил обороны и направление движения Сил обороны», — заявила она.

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Гуменюк отметила, что атака в Джанкое является «одним из элементов плана, который предшествует активным действиям».

«Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года», — подчеркнула она.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Джанкой Взрыв Война России против Украины

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