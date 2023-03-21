«Курс указан четко: уже пора уезжать». Что известно о последствиях атаки беспилотников в Джанкое — критическом для РФ логистическом хабе 21 марта, 11:44 Сюжет Фрагмент фотографии китайского дрона SkyEye (слева) и обломки дрона, предположительно упавшего 20 марта в Джанкое (справа) (Фото:RFE/RL)

Вечером в понедельник, 20 марта, серия взрывов прогремела в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По информации украинской разведки, удары были нанесены по российским крылатым ракетам Калибр, которые перевозили по железной дороге.

NV собрал главное, что известно о взрывах в Джанкое и последствиях атаки. По предварительным данным, кроме попаданий по ракетам Калибр речь идет о повреждении местной железнодорожной станции — исключительно важного логистического хаба оккупантов в Крыму. Утром 21 марта стало известно о попаданиях по локомотивному депо, зданию охраны вокзала, товарно-материальному и топливному складам.

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Ночная « бавовна» в Джанкое: как это было и что известно о последствиях

Первые сообщения о взрывах в оккупированном россиянами Джанкое начали появляться около 21:00 понедельника, 20 марта.

Судя по фото и видео, обнародованным в соцсетях и снятых местными жителями, в Джанкое раздался не один, а серия взрывов. Также видно зарево от вероятных попаданий.

На видео присутствует нецензурная лексика.



На некоторых кадрах слышно что-то похожее на звуки пролета БПЛА, а затем стрельбу.

Оккупационная «администрация» Джанкоя, в частности, местный гауляйтер Игорь Ивин объяснил взрывы в городе «прилетом беспилотников».

Он не сообщал об ущербе железной дороге, военным объектам или оборудованию армии РФ — вместо этого Ивин заявил о якобы повреждении частного дома и «возгорании продуктового магазина»

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов также попытался приуменьшить масштаб события, заявив, что в районе Джанкоя «отработала ПВО» и не сообщив о попаданиях по железнодорожной станции. По его словам, «обломки» (чего именно, не уточняется) «повредили домовладение и магазин». Советник Аксенова Олег Крючков обнародовал фото обломков якобы сбитых БПЛА. Также они сообщили об одном раненом местном жителе.

Инфографика: Олег Крючков / Телеграмм

При этом в сообщениях прокремлевских пабликов традиционно распространяют противоречивую информацию: с одной стороны, пропаганда привычно обвиняет Украину в нанесении ударов «по гражданским объектам», а с другой — пишет, что в районе Джанкойского техникума упал БПЛА, якобы не достигший цели, поскольку он был сбит ПВО.

Также пропаганда заявила о том, что ночную атаку в Джанкое провели дроны американского производства. Хотя по данным Радио Свобода, судя по фотографиям обломков аппаратов, речь идет об одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. «Ранее SkyEye использовались как баражирующие боеприпасы при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе, за которыми, вероятно, стояла Украина», — пишет Радио Свобода.

Фрагмент фотографии дрона SkyEye (слева) и обломки дрона, который, вероятно, упал 20 марта в Джанкое (справа) / Фото: RFE/RL

Вечером 20 марта, спустя считанные часы после инцидента на севере оккупированного Крыма, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что взрывы в Джанкое «уничтожили российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге». Крымские гауляйтеры отрицают эту информацию.

В ГУР напомнили, что Калибр НК — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения такого оружия — более 2500 километров по наземным целям и 375 километров — по морским.



Утром 21 марта стало известно, что, несмотря на тезисы об отсутствии серьезных повреждений и «работе ПВО», оккупанты ввели в Джанкое режим чрезвычайного положения муниципального уровня.



А российский проект ASTRA (Телеграм-сообщество неподцензурных журналистов РФ) сообщил о гораздо более серьезных последствиях атаки, чем это признала официальная пропаганда. По данным источников ASTRA, повреждения получили локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады на железнодорожной станции в Джанкое. И только пятым из поврежденных объектов стал, по информации проекта, сельскохозяйственный магазин по улице Перекопской, 51.

Кроме того, в результате атаки на железнодорожную станцию возникли перебои в сети локомотивного депо, сообщает ASTRA.



Что говорит Украина о новых взрывах в Крыму

Утром 21 марта спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк так прокомментировала джанкойскую «бавовну»: «Джанкой — это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Пока курс указано четко: что им по железной дорогой уже очень нужно выезжать», — подчеркнула Гуменюк.

А в ГУР Минобороны Украины напомнили, что «загадочная „бавовна“ продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации».

Почему Джанкой так важен для окупантов

Именно в Джанкое соединяются все главные железнодорожные маршруты, которые проходят через полуостров и соединяют его с материковой Украиной. Любое серьезное повреждение железнодорожного движения через Джанкой могло бы дополнительно усложнить логистику для оккупационных войск: в частности обеспечение подразделений армии РФ, которые удерживают захваченные территории юга Украины, а также обратные поставки в оккупированный Крым через «сухопутный мост» из РФ.

Кроме того, в Джанкое расположен аэродром, который российские оккупационные войска превратили в свою авиабазу. Там базировался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ. Россия держала здесь вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Информации о повреждении аэродрома в результате новых взрывов пока не поступало.



Взрывы в Джанкое 20 марта — не первый пример атаки на этот стратегически важный узел оккупированного Крыма. 16 августа 2022 года в Джанкойском районе произошло сразу несколько чрезвычайных происшествий: серия мощных взрывов раздалась на расположенном здесь складе боеприпасов, а в самом Джанкое вспыхнула трансформаторная станция. Тогда мировые СМИ писали, что взрывы в Крыму " продемонстрировали уязвимость Москвы и превратили полуостров в новое поле битвы" в войне РФ против Украины. А краткосрочной целью таких атак является не столько немедленный возврат Крыма, сколько стремление подорвать способность России вести войну на юге и востоке Украины, указывала Wall Street Journal. Washington Post называла удары по Крыму большой стратегической неудачей России, «которая полагается на полуостров как на плацдарм для поддержки своих военных операций на южных территориях Украины, захваченных в первые дни войны».

«Российские военные корабли патрулируют побережье Крыма, а российские военные самолеты совершают вылеты с его территории, превращенной в крепость за восемь лет оккупации. Владимир Путин называл Крым „священным местом“ и „святой землей“ России, а один из его главных советников предупредил, что в случае атаки на полуостров Украину ждет „судный день“. Но в последнее время Украина разоблачает блеф Кремля», — писала NYT еще летом 2022 года.