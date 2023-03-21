Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye — СМИ 21 марта, 11:08 СМИ определили тип беспилотника, который атаковал Джанкой (Фото:Радио Свобода)

Беспилотник, который вечером в понедельник, 20 марта, атаковал объекты в Джанкое, оказался одной из модификаций китайского коммерческого SkyEye, сообщает Радио Свобода.



Как отметили журналисты, ранее SkyEye использовался в качестве барражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Видео дня

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов. В Сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некие «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на «прилет беспилотников».

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

В Джанкое введен режим «чрезвычайной ситуации» муниципального уровня.

По данным российского проекта ASTRA, повреждены локомотивные депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.