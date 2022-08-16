Появились спутниковые снимки склада боеприпасов оккупантов под Джанкоем после взрывов 16 августа, 20:20 Последствия взрывов на складе боеприпасов российских оккупантов возле Джанкоя, 16 августа 2022 года (Фото:Схеми via Kyrylo Ovsianyi / Twitter)

Журналист программы расследований Схемы Кирилл Овсяный опубликовал спутниковые снимки последствий взрывов на российском складе боеприпасов под Джанкоем в оккупированном Крыму.

У себя в Twitter Овсяный показал фото вражеского склада боеприпасов в Майском от 15 августа и после взрывов 16 августа.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

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Инфографика: НВ

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что трансформаторная станция, на которой во вторник вспыхнул пожар, могла быть использована РФ для кражи электричества с захваченной ею Запорожской АЭС.

Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева заявила, что на фоне взрывов граждане России бегут с оккупированного полуострова.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

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