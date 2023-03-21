«Сигнал россиянам». В ОК Юг прокомментировали уничтожение ракет Калибр в Джанкое

21 марта, 08:03
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В ОК Юг прокомментировали взрывы в Джанкое (Фото:crimea-news.com)

В ОК Юг прокомментировали взрывы в Джанкое (Фото:crimea-news.com)

Уничтожение российских крылатых ракет Калибр в оккупированном Джанкое — это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Джанкой — это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже очень необходимо выезжать», — отметила она.

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Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов. В Сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некие «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на «прилет беспилотников».

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Ракеты Джанкой Взрыв Война России против Украины Калибр

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