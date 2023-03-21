Взрывы в Джанкое должны остановить снабжение оккупантов в Запорожской и Херсонской областях — Генштаб 21 марта, 17:29 Последствия взрывов во временно оккупированном Джанкое (Фото:crimea-news.com)

Целью взрывов во временно оккупированном Джанкое в украинском Крыму была полная или частичная остановка логистического обеспечение группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов во время брифинга.

По словам Баранова, взрывы в Джанкое не разрушат снабжение врагом боеприпасов в Крым, потому что другие железнодорожные узлы еще находятся, в частности, в Симферополе. При этом он подчеркнул, что удары по Джанкою могут помешать обеспечение оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

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«Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз либо полной остановкой, либо препятствием логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории», — сообщил Баранов.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов. В сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некие «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на «прилет беспилотников».

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.