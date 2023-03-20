В оккупированном Джанкое слышали громкие взрывы — СМИ 20 марта, 21:19 Взрыв в Джанкое 20 марта 2023 года (Фото:кадр из видео / Крымский ветер / Telegram)

В оккупированном Крыму в Джанкое вечером в понедельник, 20 марта, слышали по меньшей мере два взрыва. Об этом сообщает Крым.Реалии в Telegram со ссылкой на местных жителей.

Обновлено в 23:05. Взрывы в оккупированном Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге, сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

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Обновлено в 23:03. Так называемый глава администрации Джанкоя Игорь Ивин заявил о «прилете беспилотников», повреждении «частного дома» и «возгорании продуктового магазина».

Обновлено в 22:40. Фейковый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что в районе Джанкоя «отработала ПВО». По его словам, «обломки» (чего именно, не уточняется) «повредили домовладение и магазин, один человек ранен».

По версии местных жителей, «вероятнее всего, был сбит беспилотник». Подписчики одного из пророссийских каналов утверждают, что после серии взрывов в Джанкое «частично пропал свет».



О двух взрывах в Джанкое также написал Telegram-канал Крымский ветер. Позже появилась информация о десяти взрывах.

На видео присутствует нецензурная лексика

Также в Telegram-каналах появилось видео с, как утверждается, моментом падения беспилотника.

Присутствует нецензурная лексика



Позже местные Telegram-каналы сообщили о работе ПВО оккупантов в Армянске.

18 марта появилась информация о взрывах в оккупированном Севастополе, 17 марта — о взрыве в районе села Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется 126-я бригада береговой обороны черноморского флота РФ.



По данным Главного управления разведки Минобороны, российские оккупанты готовятся к оборонительным действиям в Крыму. Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорил, что на территории оккупированного полуострова находятся около 90 самолетов и 60 боевых вертолетов.