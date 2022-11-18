Видно даже на Google Maps. Что взрывалось в Джанкое 16 ноября — глава крымской проектно-образовательной платформы 18 ноября, 13:56 Взрывы 16 ноября в Джанкое были на аэродроме, последствия можно заметить на Google Maps, рассказал Эмиль Ибрагимов. (Фото:krymr.org (RFE/RL))

Глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub Эмиль Ибрагимов в интервью Радио НВ рассказал, что взрывалось в Джанкое 16 ноября.

«Из местных источников мы знаем, что были взрывы — где-то шесть, кто-то писал о восьми „хлопках“ в восточной части города Джанкой. Как известно, это были удары по аэродрому Джанкой. Через 40 минут были удары, возможно, по трансформаторам или энергетической инфраструктуре, после чего в некоторых районах города исчез свет», – рассказал Ибрагимов Радио НВ.

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Он добавил, что местные СМИ писали о якобы незначительных повреждениях инфраструктуры и военном аэродроме в Джанкое.

«Известно, что на этом аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк. Кроме того, там дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4 командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи. Среди них такие вертолеты, как Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52», – рассказал глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub.

Ибрагимов отметил, что повреждение вражеской техники на аэродроме можно оценивать по спутниковым снимкам - «даже через Google Maps».

«Я вижу на спутниковых снимках по меньшей мере три следа от поврежденных вертолетов, повреждения одной из баз и еще одно здание, но я не знаю, что именно в том здании [расположено] и почему оно важно. Это уже должен сказать эксперт по военной авиации. Но на спутниковых снимках отчетливо видны удары и поврежденный вертолет. На одном видны следы от вертолета. Видна часть вертолета, который еще не убрали с этого, так сказать, вертолетного паркинга. Все это видно на спутниковых снимках», – отметил он.

В ночь на 17 ноября появились сообщения о взрывах в Джанкое. В частности, сообщалось об ударе по российскому военному аэродрому и перебоях с электроснабжением.

В предыдущий раз о мощном взрыве в Джанкое сообщалось 17 октября.

10 октября, в оккупированном Джанкое раздался взрыв на территории воинской части. Сообщалось, что в результате взрыва есть раненые и погибшие оккупанты.

