Оккупированный Донецк атаковали беспилотники: в городе раздавались взрывы, вспыхнуло несколько пожаров
Пожар в оккупированном Донецке вечером 26 октября (Фото: Типичный Донецк/Telegram)
Поздно вечером воскресенья, 26 октября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники.
Российский Telegram-канал Astra пишет, что в результате атаки якобы загорелось несколько многоэтажек — в Буденновском и Ленинском районах города.
Местные Telegram-каналы также сообщают о пострадавших.
Официальной информации об атаке пока нет.