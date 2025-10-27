Оккупированный Донецк атаковали беспилотники: в городе раздавались взрывы, вспыхнуло несколько пожаров

27 октября, 00:16
Пожар в оккупированном Донецке вечером 26 октября (Фото: Типичный Донецк/Telegram)

Поздно вечером воскресенья, 26 октября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники.

Российский Telegram-канал Astra пишет, что в результате атаки якобы загорелось несколько многоэтажек — в Буденновском и Ленинском районах города.

Местные Telegram-каналы также сообщают о пострадавших.

Официальной информации об атаке пока нет.



